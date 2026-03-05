Долар перевищив позначку у 44 гривні: актуальний курс валют в Україні 5 березня

Продати долар можна в середньому за курсом 43,58 грн, а євро – 50,55 грн.

Курс долара до гривні в банках України у четвер, 5 березня, зріс одразу на 43 копійки і становить 44,17 гривні за долар. Продати американську валюту в банках сьогодні можна за середнім курсом 43,58 гривні за долар.

Середній курс євро до гривні сьогодні подорожчав також на 43 копійки і складає 51,40 гривні за євро. Продати європейську валюту сьогодні можна за курсом 50,55 гривні за євро.

Скільки коштує долар в обмінниках сьогодні

У валютних обмінниках України середня вартість долара сьогодні вранці становить 44,19 грн/дол., а продати долар можна за курсом 43,80 гривні. Курс готівкового євро в обмінниках сьогодні становить 51,50 грн/євро, а курс продажу - 51,15 грн/євро.

Відео дня

Курс валют в Україні – останні новини

Національний банк України встановив на четвер, 5 березня, офіційний курс долара до гривні на рівні 43,72 гривні за долар, таким чином українська валюта послабилася на 27 копійок. Цей показник став черговим історичним максимумом курсу долара в Україні (попередній рекорд було зафіксовано 4 березня – 43,45 грн/дол.).

Щодо євро гривня також послабила позиції: офіційний курс європейської валюти на середу встановлено на рівні 50,83 гривні за один євро, тобто гривня втратила 37 копійок.

Вас також можуть зацікавити новини: