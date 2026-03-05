Буде хаос: досвідчений бортпровідник попередив про небезпеку чорних шкарпеток в літаку

Збираючись у подорож літаком туристи доволі часто не враховують прості речі, які в підсумку можуть зіпсувати їм відпустку. Особливо коли розмова заходить про одяг.
Наприклад, хто б міг подумати, що проблемою можуть стати звичайні чорні шкарпетки, пише Express.
Британський бортпровідник з 25-річним досвідом Кріс Мейджор пояснив, що на нічних рейсах, коли освітлення салону літаки тьмяне, пасажири часто не можуть встояти перед спокусою зняти взуття та протягнути ноги в прохід.
Кріс попередив, що за таких умов екіпаж може не помічати ноги сплячого пасажира до останньої секунди – і це може призвести до того, що персонал спіткнеться, створить хаос в салоні, розбудить сплячих пасажирів або ж взагалі травмує себе чи інших.
У вузькому проході члени екіпажу рухаються швидко, іноді несуть гарячі напої та часто обходять сумки, лікті та напівсонних пасажирів. Все, що важко побачити на рівні підлоги, – це нещасний випадок, який чекає свого часу, пояснив він.
Що ще не варто вдягати в літак
Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, в літак краще не вдягати легінси та вузькі джинси, особливо коли мова йде про тривалий переліт, адже вони можуть обмежувати рухи і погіршувати приплив крові до ніг.
Також небезпечними є туфлі на підборах, адже це не лише некомфортно для ніг, але й може створити проблеми у разі термінової евакуації.
