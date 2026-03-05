Рютте: Тепер Іран не зможе експортувати хаос в Україну через Росію

Рютте вважає, що удари США та Ізраїлю зменшать здатність Ірану постачати зброю та дрони Росії для війни проти України.

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте заявив, що військова операція США та Ізраїлю проти Ірану знизить здатність Тегерану надавати підтримку Росії у війні проти України.

"Іран був одним із ключових факторів, що сприяли воєнним зусиллям Росії проти України за допомогою цієї зброї знищення, цих дронів Shahed. Тепер, коли Іран зіткнувся з повним натиском Ізраїлю та США, їхня здатність експортувати свій хаос навіть до Росії, а отже, й до України, зменшиться", – зазначив Рютте в ефірі телеканалу Newsmax.

Він також підкреслив, що Захід накопичує досвід на прикладі подій в Україні:

"Ми бачили протягом останніх чотирьох років, як Україна здобула знання про технології безпілотників та боротьбу з ними, тепер роблячи їх доступними для наших друзів і партнерів на Близькому Сході".

Війна в Ірані - головні новини

28 лютого США та Ізраїль розпочали операцію проти Ірану. Згодом Дональд Трамп заявив, що операція США в Ірані займе приблизно 4 тижні. А в свіжій заяві держсекретар США Марко Рубіо сказав, що найсильніші удари американських військ по Ірану ще попереду. Він підкреслив, що наступна фаза "буде ще більш жорстокою".

За даними Politico, військове керівництво США розраховує, що війна з Іраном триватиме ще кілька місяців, при цьому адміністрація Дональда Трампа не була повністю готова до такого масштабного конфлікту.

