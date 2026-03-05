Україна може залишитися без грошей: ЄС домовляється про додаткову допомогу Києву

Україна може зіткнутися з нестачею коштів, якщо перший транш від ЄС не надійде до квітня.

Європейський Союз звернеться до міжнародних партнерів із проханням надати додаткове фінансування Україні. Виснажена війною країна ризикує залишитися без грошей на п’ятий рік після початку повномасштабного вторгнення Росії.

Як пише Bloomberg, лідери ЄС закликатимуть "активізувати роботу з третіми країнами, щоб допомогти закрити залишковий дефіцит у 30 мільярдів євро" під час саміту в Брюсселі наприкінці цього місяця.

Зазначається, що у грудні Євросоюз погодився надати Києву кредит на 90 млрд євро на цей і наступний рік. Пакет планують фінансувати через спільні запозичення після того, як кілька країн-членів виступили проти використання заморожених активів російського центробанку для забезпечення позики.

Відео дня

Втім, реалізація пакета наразі заблокована. Минулого місяця Угорщина наклала вето на допомогу в межах суперечки з Україною щодо постачання нафти через трубопровід "Дружба", яким російська нафта транспортується через українську територію.

Ця суперечка ставить Україну та її союзників у складне становище. Київ може зіткнутися з нестачею коштів, якщо перший транш допомоги Євросоюзу не надійде до початку квітня. Водночас Будапешт наполягає, що не зніме вето, поки постачання нафти через "Дружбу" не відновляться.

Деякі країни ЄС запропонували направити до України місію з перевірки фактів за участі угорських і словацьких експертів, щоб допомогти врегулювати суперечку.

"Ми домовилися надати Україні позику в 90 млрд євро, і маємо виконати це рішення. Пошкоджений трубопровід не повинен ставити оборону України під загрозу", – заявила верховна дипломатка ЄС Кая Каллас.

Євросоюз уже звернувся до інших країн, зокрема до "Великої сімки", з проханням надати тимчасове фінансування, щоб покрити потреби України. Очікується, що це питання обговорюватимуть у квітні у Вашингтоні під час зустрічей міністрів фінансів у межах засідань МВФ.

Видання зазначає, що фінансові труднощі посилюють тиск, з яким стикається Київ, який водночас намагається отримати військове обладнання, зокрема системи протиповітряної оборони. За словами джерел, знайомих із ситуацією, конфлікт навколо Ірану впливає на запаси озброєнь США і потенційно може зменшити їхню доступність для України.

Допомога Україні від ЄС - останні новини

Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола повідомила про підписання кредиту у 90 млрд євро для України на 2026-2027 роки.

Угорщина блокує кредит для України від ЄС у розмірі 90 млрд євро через суперечку з Україною щодо нафтопроводу "Дружба". Україна зазначає, що нафтопровід не працює через російський удар. В Угорщині заперечують провину РФ, звинувачуючи Київ у свідомій відмові експлуатувати магістраль.

Комісар ЄС з питань оборони та космосу Андрюс Кубілюс заявив, що Європейський Союз готовий продовжувати підтримку України.

Вас також можуть зацікавити новини: