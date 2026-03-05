Росіяни почали активно застосовувати 'Шахеди' на фронті: в ISW розкрили причину

Зазвичай у 20-кілометровій зоні від лінії фронту використовують FPV-дрони.

Російські війська останнім часом стали активніше використовувати БПЛА "Шахед" проти цілей на українській лінії фронту. Про це пишуть аналітики Інституту вивчення війни.

У звіті ISW зазначається, що раніше радник Міністерства оборони України з оборонних технологій та експерт з безпілотників і РЕБ Сергій "Флеш" Бескрестнов зазначив, що російські війська все частіше використовують "Шахеди" для ударів по цілях на відстані до 20 кілометрів від лінії фронту.

Це тактична зона ураження, де перевантаження тактичними ударними і розвідувальними безпілотниками представляє підвищений ризик для будь-якого персоналу або техніки, що діють у ній. І зазвичай в цій зоні російські і українські війська в основному використовують більш дрібні тактичні системи, такі як FPV-дрони, відзначають аналітики

Відео дня

"Російські війська можуть використовувати безпілотники "Шахед" в ударах по лінії фронту, оскільки ці безпілотники можуть нести більший вантаж, ніж тактичні безпілотники, що дозволяє російським військам пошкоджувати або знищувати більш укріплені споруди", - наголошується в звіті.

Російські дрони на фронті

Раніше радник міністра оборони Сергій (Флеш) Бескрестнов розповів, що російські окупаційні війська "закидають" фронт дешевими розвідувальними дронами на базі БПЛА "Молнія".

Він також зазначав, що через ефективне знищення "Шахедів" над українськими населеними пунктами, росіяни вирішили переорієнтуватися і почали активніше бити ними по позиціях ЗСУ на лінії фронту.

Вас також можуть зацікавити новини: