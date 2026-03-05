Чому кішки люблять запах поту: 5 несподіваних причин

Для багатьох кішок запах їхньої людини є сигналом безпеки.

Часто ви можете помітити, як кішка обнюхує ваші пахви або спить на вашому ношеному одязі. Як пише mobilesandstrahltechnikschimpl.at, в цій поведінці немає нічого незвичайного, адже для кішок запах людського тіла – це перш за все інформація.

Як кішки "читають" людський піт

За оцінками, у кішок від 45 до 200 мільйонів клітин, чутливих до запахів (у порівнянні з приблизно 10 мільйонами у людей). Крім того, є вомероназальний орган, який дозволяє "зчитувати" певні хімічні сигнали.

5 причин, чому кішкам подобається запах поту

1. Він пахне "домом"

Для багатьох кішок запах їхнього опікуна є сигналом безпеки, особливо в хаотичній обстановці. Саме тому кішки часто розташовуються саме там, де запах найсильніший: на зношених сорочках, навколо коміра або біля пахв.

2. Запахи є частиною "нормальності" їх території

Коти дуже чутливі до того, що "належить" їхньому середовищу. Зношений одяг, підстилка або толстовка, накинута на стілець, з точки зору кота – це не "брудні речі", а скоріше територіальні елементи з чітким запахом. Лежання на них може означати: це знайоме, це безпечно.

3. Піт дає підказки про активність

Деякі кішки реагують особливо уважно, коли запах інтенсивніший, ніж зазвичай. Це може бути просто тому, що запах несе для них "нову інформацію": велику активність, іншу обстановку, можливо, навіть інший розпорядок дня. Кішки люблять дуже уважно вивчати такі зміни.

4. Хімічні сигнали (феромони)

Поблизу потових залоз можуть також діяти феромоноподібні сигнали, які тварини інстинктивно вважають цікавими. Деякі кішки помітно сильніше реагують на такі запахи в певний час.

5. Сіль може їх приваблювати

Піт містить солі. І іноді пояснення дивно просте: запах (і солона нотка) просто цікаві кішці. Це особливо помітно на одязі, надітому безпосередньо на шкіру – там запах залишається найбільш вираженим.

