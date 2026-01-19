Стародавні купальні в Помпеях були неймовірно брудними, - нове дослідження

Вода в лазнях замінювалася всього раз на день.

Стародавні римляни відомі своїми передовими системами водопостачання та гігієнічними спорудами, включаючи громадські лазні та туалети. Однак, як з'ясували вчені, перші лазні, побудовані в Помпеях, були неймовірно брудними, пише LiveScience.

Згідно з новим дослідженням Університету імені Йогана Гутенберга (JGU), стародавні лазні Помпеїв наповнювалися лише приблизно раз на день і були повні відходів людської життєдіяльності.

Як відзначають вчені, на піку Римської імперії римляни будували акведуки великої протяжності, щоб щодня приймати ванни і очищатися. Але в найраніших лазнях Помпеї, які використовувалися приблизно з 130 по 30 рік до н.е. за часів Римської республіки, ситуація була іншою. До будівництва акведука в місті лазні наповнювалися водою з колодязів і цистерн за допомогою єдиного водопідйомного механізму, яким керували раби.

Щоб дослідити склад води в лазнях того часу, дослідники вивчили зразки карбонату кальцію. Мінеральний аналіз показав, що вода була забруднена важкими металами, включаючи свинець, цинк і мідь, а також людськими відходами, такими як піт і сеча, і, ймовірно, замінювалася тільки раз на день.

"Вода в підігрітих басейнах Республіканських лазень демонструє "високий рівень забруднення людськими відходами", що свідчить про те, що вона не регулярно поповнювалася і що в ній були "погані гігієнічні умови для купальників Помпеї", – написали дослідники.

При цьому неясно, чи відлякувала відвідувачів брудна і каламутна вода.

"У лазнях спілкувалися всі, незалежно від соціального класу, і ціна була низькою", – каже співавтор дослідження Сеес Пассхієр. Але якби вода була дійсно огидною і смердючою, сказав він, у лазнях не було б відвідувачів.

"Люди, ймовірно, не проводили багато часу в теплих басейнах, які були невеликими, а в основному сиділи і відпочивали", – додав він.

Раніше вчені розкрили, що після виверження Везувію, який зруйнував Помпеї, більшість жителів покинули місто, але потім деякі з них повернулися, і місто продовжувало існувати, перетворившись на нетрі.

