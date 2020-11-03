Регулярне оновлення смарт-пристроїв є важливим елементом кібергігієни.

Фахівці міжнародного розробника антивірусного програмного забезпечення, експерта в області кіберзахисту - компанії ESET у День захисту від кіберзагроз розповіли про найпоширеніші шкідливі програми, які поширилися в 2020 році.

Відповідна інформація міститься на сайті ESET.

"Сьогодні відзначається День захисту від кіберзагроз, який був заснований компанією ESET для залучення уваги користувачів до безпеки своїх пристроїв під час роботи в Інтернеті. Оскільки ми живемо в епоху, коли життя стало неможливим без технологій, важливо бути обізнаними в питаннях кібербезпеки. Саме тому фахівці ESET підготували перелік найпоширеніших типів шкідливих програм, які загрожують інтернет-користувачам у 2020 році", - йдеться в повідомленні.

Шкідливі програми для Інтернету речей

За даними ESET, через постійне зростання ролі смарт-пристроїв у сучасному житті, збільшилася й кількість атак на ці девайси. Найбільш поширеним типом загроз, які спрямовані на пристрої Інтернету речей, є шкідливі боти.

"Після зараження ботами смарт-пристрої часто використовуються як канали зв'язку з іншими скомпрометованими пристроями в мережі, створюючи ботнети. Своєю чергою оператори ботнету можуть здійснювати безліч шкідливих дій, включаючи розгортання програм-вимагачів, здійснення DDoS-атак і крадіжки банківських облікових даних", - попереджають фахівці з кібербезпеки.

На жаль, пристрої Інтернету речей є легкою мішенню для зловмисників. Причиною цього є часте використання паролів за замовчуванням або слабких паролів, таких як "admin", а також відсутність своєчасних оновлень домашнього роутера. Перевіривши понад 100 тис. роутерів, дослідники ESET виявили, що 10 основних вразливостей пов'язані із застарілим програмним забезпеченням. Саме тому регулярне оновлення смарт-пристроїв є важливим елементом кібергігієни.

Шкідливі програми для пристроїв Android

Як повідомляється на сайті ESET, найпопулярнішою категорією загроз для Android у 2020 році стали шкідливі програми, які після інсталяції приховують свої іконки й заповнюють пристрій дратівливою повноекранною рекламою.

Такі програми з категорії прихованих додатків часто маскуються під привабливі ігри або корисні утиліти, таким чином змушуючи користувачів їх завантажити. Оскільки іконки цих додатків зникають після завантаження, користувачам складно визначити місцезнаходження шкідливої програми для її видалення.

"Для захисту пристрою слід використовувати Програму з безпеки, яка здатна виявляти і видаляти такі шкідливі програми", - радять в ESET.

Шкідливі торенти

Нещодавно компанія ESET виявила сімейство шкідливих торентів KryptoCibule, які використовувалися для швидкого поширення загроз. Зокрема, загроза KryptoCibule використовує протокол BitTorrent, заманюючи користувачів завантажити зламане або піратське програмне забезпечення та ігри. Під виглядом легітимних програм загроза завантажує криптомайнер і компонент захоплення буфера обміну, який викрадає криптовалюту.

"Такі шкідливі програми, як KryptoCibule, є ще однією причиною для використання офіційних сайтів і торрент-сервісів", - підкреслили фахівці ESET.

Шкідливі програми для Mac

Як повідомляється на сайті ESET, раніше пристрої Mac вважалися більш захищеними від комп'ютерних загроз, проте зараз вони все частіше стають цілями кіберзлочинців. У 2020 році дослідники ESET виявили підроблені веб-сайти, які поширюють серед користувачів Mac шкідливі програми для торгівлі криптовалютою.

У липні 2020 року серед таких програм виявився троянський додаток Kattana, який був націлений на пристрої Mac. Кіберзлочинці використовували шкідливе програмне забезпечення GMERA для викрадення інформації (файли "cookie" браузера та облікові дані гаманців криптовалюти) і створення знімків екрану.

"Для надійного захисту комп'ютерів Mac від різних підроблених веб-сайтів і програм використовуйте рішення з безпеки", - відзначають фахівці.

Шкідливі листи

Експерти з кібербезпеки також розповіли, що перехід великої кількості користувачів на віддалений режим роботи сприяв збільшенню числа шкідливих програм, які поширюються через електронну пошту. Загальна кількість виявлених зразків шкідливих електронних листів зростає, а їх велика частина (25%) пов'язана з уразливістю Microsoft Office 2017 року.

"Саме тому важливо встановлювати автоматичні оновлення для своїх додатків Microsoft Office для захисту від шкідливих програм, які використовують відомі уразливості", - підсумували в ESET.

Як повідомляв УНІАН, раніше фахівці ESET оприлюднили основні тенденції поширення Інтернет-загроз за третій квартал 2020 року.

За даними ESET, в Україні щодня фіксується близько 300 тис. нових кіберзагроз для інформаційної безпеки. При цьому, знайти хакерів-зловмисників вкрай складно, компаніям залишається лише проводити щохвилинні моніторинги на предмет виявлення кіберзагроз з метою їхнього подальшого блокування.

Компанія ESET - провідний розробник рішень у галузі комп'ютерної безпеки та експерт у сфері ІТ-безпеки. Компанія була заснована в 1992 році в Словаччині і на сьогодні представлена більш ніж у 180 країнах світу.

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Автор: УНІАН