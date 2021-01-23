Подібні об'єкти можуть допомогти вченим зрозуміти, як зароджуються та еволюціонують системи, що містять кілька зірок.

Астрономи виявили першу систему, що складається з трьох затемнено-подвійних зірок.

Система TIC 168789840 може допомогти дослідникам зрозуміти, як формуються подібні об'єкти, повідомляє N+1 із посиланням на arxiv.org.

Якщо близькі подвійні зірки, обертаючись навколо загального центру мас, закривають одна одну, їх називають затемненими подвійними зірками. Це можливо в тому випадку, коли площина орбіти світил близька до променя зору спостерігача.

Подвійні затемнені зірки зустрічаються рідко, у 2019 році вченим було відомо лише 150 подібних об'єктів. Ще рідше спостерігаються затемнені системи з великим числом світил - наприклад, недавно була відкрита лише третя система, що складається з двох затемнено-подвійних зірок.

Браян Пауелл із Центру космічних польотів імені Годдарда NASA разом із колегами аналізував дані, отримані телескопом TESS. Спочатку астрономи відібрали з каталогу всі світила із зоряною величиною від 15 і вище, а потім за допомогою нейромережі проаналізували їх криві блиску в пошуках систем, що складаються з двох і більше об'єктів.

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В результаті їм вдалося виявити першу систему, що містять три затемнено-подвійні зірки - TIC 168789840 розташована на відстані близько 1,9 тисячі світлових років. Дві пари, A і С, які складаються із затемнено-подвійних зірок, що здійснюють один оборот навколо загального центру мас за 1,57 і 1,3 дня відповідно, роблять один повний оборот навколо один одного за 3,7 року. Інша затемнено-подвійна зірка, В, складається із світил, що обертаються навколо один одного з періодом 8,2 дня і здійснює один оборот навколо пари A і С за дві тисячі років.

Попри те, що TIC 168789840 - не перша відома система з шести зірок, це перша система, де всі зірки затьмарюють одна одну. Згідно з припущенням астрофізиків, А і С колись були молодою подвійною зіркою, повз яку пройшла третя одиночна зірка B. Це призвело до її гравітаційного захоплення, а також викликало збурення в навколишній газопиловій хмарі, в результаті якого у кожного з компонентів потрійної системи зародилися компаньйони. На користь цієї гіпотези може говорити те, що в кожній подвійній системі маса одного світила близька до 1,3 сонячної, а маса другого світила приблизно наполовину менше.

У ході майбутніх спостережень астрономи сподіваються з'ясувати, чи вирівняні проміжна і зовнішня орбітальна площина з площинами трьох затемнених подвійних систем (тобто площини A і С і площини АС і В). Подібні об'єкти можуть допомогти вченим зрозуміти, як зароджуються і еволюціонують системи, що містять кілька зірок.

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Автор: УНІАН