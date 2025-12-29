Люди на території України змогли пережити льодовиковий період завдяки мамонтам

Найбільша споруда в Межирічі датується періодом від 18 323 до 17 839 років тому.

Згідно з новим дослідженням, близько 18 000 років тому люди льодовикового періоду на території сучасної України, імовірно, пережили надзвичайно суворий клімат, побудувавши частину своїх жител із кісток мамонтів. Про це пише Live Science.

"Мешкання мамонтів показують, як спільноти процвітали в екстремальних умовах, перетворюючи рештки гігантських тварин на захисні споруди", - написали археологи у своїй заяві.

Кістки були спочатку знайдені недалеко від села Межиріч, приблизно за 110 кілометрів на південний схід від Києва. Під час розкопок, які проводили в період із 1966 до 1974 року, археологічна група виявила рештки мамонтів, розташовані таким чином, що це вказувало на їхнє використання для будівництва осель у льодовиковий період.

Відео дня

Зазначається, що хоча ця інтерпретація отримала широку підтримку серед археологів, залишаються питання щодо того, коли саме використовували ці кістяні житла і як довго. Більш ранні датування з цього місця давали широкий діапазон від приблизно 19 000 до 12 000 років тому.

Щоб дослідити ці питання, археологи повторно вивчили місце розкопок, щоб спробувати краще зрозуміти, коли воно було побудовано і як довго використовувалося. Вони датували останки близько дюжини дрібних тварин, знайдених неподалік. Для більш точної хронології дослідники вивчили житла з мамонтів.

Стародавні будови в Межирічі

Найбільша споруда в Межирічі датується періодом від 18 323 до 17 839 років тому, як повідомила група дослідників у своєму дослідженні, опублікованому на платформі Open Research Europe. Ці дати відносяться до періоду відразу після останнього льодовикового максимуму (від 26 500 до 19 000 років тому), найхолоднішої частини останнього льодовикового періоду. Дослідники зазначили, що житло могло використовуватися до 429 років.

На їхню думку, це вказує на те, що укриття були радше практичними рішеннями для виживання, ніж постійними поселеннями. Співавтор дослідження Павло Шидловський, професор археології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, заявив:

"Фундамент притулків міг складатися з черепів мамонтів і великих довгих кісток, вертикально вкопаних у землю, які утворювали свого роду цоколь або "фундамент".

Цікаво, що частина споруд могла бути покрита дерев'яним каркасом. У сховищі, поряд зі шкурами дрібних тварин або, можливо, березовою корою, зберігалися різні матеріали.

"Бивні і великі плоскі кістки розміщувалися у верхній частині споруди (даху), виконуючи функцію обважнювачів і захисту від вітру", - сказав учений.

За словами Шидловського, у кожному притулку, ймовірно, проживало від п'яти до семи осіб. Усередині, ймовірно, здійснювалися різні види діяльності, як-от обробка кременю, обробка шкур тварин і оброблення дрібних тварин.

Франсуа Джинджіан, почесний професор Університету Париж 1 Пантеон-Сорбонна, проводив дослідження інших можливих притулків з кісток мамонтів, але не брав участі в написанні нової статті. Він з обережністю поставився до датувань, отриманих командою, і сказав, що, на його думку, необхідно провести більше датувань з інших ділянок.

Учений вважає, що отримання більшої кількості радіовуглецевих датувань із різних ділянок дало б змогу краще визначити час використання притулку.

Новини археології

У Гватемалі археологи виявили залишки унікальної настільної гри, що нагадує мозаїку. Гру знайшли в місті майя Наахтун. Серед стародавніх настільних ігор відома стратегічна гра Патолі. У неї грали ацтеки та ранні мезоамериканські культури. Гра складається з хрестоподібної доріжки з 52 клітин, намальованих на тканині або навіть на землі. Гравці кидали боби, позначені крапкою з одного боку, які називалися патоли.

Вас також можуть зацікавити новини: