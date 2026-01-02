Планувати потрібно вже зараз: названо 10 найкращих бюджетних напрямків Європи на 2026 рік

Очолила список чорногорська Будва, далі йдуть польський Вроцлав та італійська Тоскана.

На тлі сумних прогнозів про подорожчання подорожей у 2026 році, багато туристів ламають голову з приводу того, як би добре провести відпустку, не витративши при цьому цілий статок.

Експерти видання The Mirror визначили десять найкращих бюджетних напрямків Європи для відпочинку цього року.

"З початком нового року багато хто з нас почне планувати свою наступну відпустку. На щастя, відпочинок на сонці не обов'язково має коштувати цілий статок. У Європі безліч чудових місць, що пропонують доступний відпочинок, чи то пляжний відпочинок, чи то поїздка в місто, щоб познайомитися з багатою історією", – зазначають автори добірки.

При цьому експерти нагадали, що в січні низка великих авіакомпаній зазвичай проводять розпродажі, сайти бронювання готелів також пропонують знижки. Крім того, перший місяць року – чудовий час, щоб придбати туристичні пакети зі знижкою.

Водночас туристам радять заздалегідь дізнатися, які напрямки найбільш доступні за ціною після прибуття.

Чорногорська Будва – найкраще місце для бюджетного відпочинку в Європі у 2026 році

Як зазначають автори добірки, Чорногорія, що омивається Адріатичним морем і межує з Хорватією та Албанією, – це маловідома перлина Європи, а її приморська Будва – один із найпопулярніших курортів країни, що пропонує туристам смуги золотистих піщаних пляжів, кришталево чисту бірюзову воду, бурхливе нічне життя та історичне Старе місто.

Загалом, Чорногорія набагато доступніша за ціною, ніж країни Західної Європи та популярніша серед туристів Хорватія – від їжі та напоїв до транспорту та розміщення. Хоча в піковий сезон ціни, як правило, вищі, там все ще існує безліч бюджетних варіантів розміщення.

10 найкращих бюджетних напрямків Європи для відпочинку в 2026 році

Як заощадити на відпочинку в 2026 році

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше експерти з подорожей визначили найкращий час для купівлі дешевих авіаквитків у 2026 році. Виявилося, що старий-добрий принцип "чим раніше, тим дешевше", вже працює далеко не завжди.

При цьому нещодавнє дослідження Travel Trends report for 2026 визначило, що найкращим місяцем для відпустки цього року буде вересень.

