На думку голови Верховної Ради, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть самі чехи та історія.

Новорічне звернення спікера нижньої палати чеського парламенту Томіо Окамури є яскравим прикладом неосвіченості, маніпуляцій і цинізму. Про це написав у Facebook голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук.

"Вчергове ображаючи Україну й українців, він насправді завдає шкоди й ганьби насамперед Чехії та чехам, які залишаються на боці гідності і справедливості, на боці України", - наголосив український політик.

Він зазначив, що Україна вдячна чеському народові та його гідним представникам за всю допомогу і підтримку "в лихі часи".

Відео дня

"Тому я не прагну давати жодних оцінок висловлюванням чеського спікера, адже знаю, що вони є винятково його особистою позицією, а не позицією чеського парламенту і, тим паче, чеського народу", - підкреслив голова Верховної Ради.

На його думку, найжорсткішу оцінку словам Окамури дадуть самі чехи та історія, "в якій його ім’я навряд чи збережеться".

"А ще ми обов’язково дізнаємося, чи був він корисним ідіотом, чи агентом ФСБ", - наголосив Стефанчук.

Томіо Окамура: що про нього відомо

Як повідомляв УНІАН, спікер Палати депутатів чеського парламенту Томіо Окамура у своїй новорічній промові виступив проти надання зброї Україні і поскаржився на "злодіїв хунти Зеленського".

Він зазначив, що Чехія не може використовувати гроші, що належать чеським пенсіонерам, інвалідам та сім’ям з дітьми, для купівлі зброї та відправки її на продовження "абсолютно безглуздої війни". Він висловив сподівання, що Чехія "зістрибне з брюссельського поїзда, який прямує до Третьої світової війни".

Також у своїй промові Окамура наголосив, що на війні наживаються західні компанії та уряди, а також "українські злодії навколо хунти Зеленського, які будують собі туалети із золота".

У листопаді 2025 року Окамура наказав зняти український прапор з будівлі парламенту, де він висів із 2022 року як символ солідарності Чехії з Україною.

Вас також можуть зацікавити новини: