В Україні вже можна оформити 50 000 гривень за дитину: інструкція від Мінсоцполітики

Передбачається, що виплати створять умови для підвищення народжуваності та нададуть підтримку молодим сім'ям.

Українці вже можуть оформити "дитячі" 50 тисяч гривень – відповідний закон набрав чинності 1 січня. Про це в ефірі телемарафону розповіла перша заступниця міністра соціальної політики сім'ї та єдності України Людмила Шемелинець.

Оформити допомогу можна двома шляхами:

подати заяву до Пенсійного фонду;

оформити заяву через сервіс "еМалятко", який є в "Дії".

"‎Оскільки технічна реалізація програми може зайняти якийсь час, то якщо допомогу хочеться оформити сьогодні, потрібно звернутися до Пенсійного фонду", ‎– радить Шемелинець.

50 тисяч гривень при народженні дитини

З 1 січня 2026 року при народженні дитини її батьки зможуть отримати виплати в розмірі 50 тисяч гривень. За відповідний закон у Верховній Раді проголосували 5 листопада ‎– 294 голосами "за".

50 тисяч гривень отримають матері, які народили після 1 січня 2026 року. Для дітей, яким станом на цю дату не буде року, передбачено щомісячні фіксовані виплати.

На думку фахівців, виплати створять умови для підвищення рівня народжуваності та нададуть підтримку молодим сім'ям. У подальшому розмір допомоги будуть переглядати кожного року в рамках ухвалення закону про Державний бюджет.

Зазначимо, що з 2028 року в українському уряді також планують запустити програму "еСадок". Вона передбачає надання щомісячних виплат для дітей віком від 3 до 6 років, які будуть фінансуватися за допомогою місцевих бюджетів.

