Вчені вже розробляють концепції місій, в яких люди зможуть вижити при екстремальних температурах.

Вчені NASA вирішили більш детально вивчити Венеру. Для цього дослідники хочуть відправити на планету місії, в рамках яких астронавти зможуть зануритися в "пекельні" умови й зрозуміти, чи було там життя.

Про це повідомляється на офіційному сайті NASA.

На думку вчених, Венера приховує величезну кількість інформації, яка може допомогти нам більше дізнатися про Землю і планети навіть за межами Сонячної системи.

"Лабораторія реактивного руху NASA розробляє концепції місій, щоб вижити при екстремальних температурах і атмосферному тиску планети", - зазначено в повідомленні.

Також в NASA показали зображення Венери, яке являє собою композицію даних, отриманих з космічного корабля Magellan і орбітального апарату Pioneer Venus Orbiter.

"Венера - найближча планетарна сусідка Землі. Дві нові місії програми "Діскавері" з вивчення нашого сусіда спрямовані на те, щоб зрозуміти, як Венера перетворилася на пекельний світ, маючи так багато характеристик, схожих на наші. Вона можливо була першою населеною планетою в Сонячній системі", - додали в NASA.

Читайте такожТелескоп Hubble зробив фото групи галактик, схожих на зореліт із фільму "Зоряний шлях"Раніше УНІАН вже повідомляв, що астрономи підтвердили інформацію про те, що у хмарах Венери може бути інопланетне життя.

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