Міста були знайдені високо в горах Узбекистану, що саме по собі є незвичайним.

В Узбекистані вздовж Шовкового шляху археологи виявили два міста, які залишалися загубленими протягом століть.

Ця знахідка може повністю змінити уявлення про те, що вже відомо про стародавній торговий шлях, пише Independent. Міста були виявлені в скелястих горах всього за 3 км одне від одного за допомогою лазерної технології дистанційного зондування.

Їхнє розташування серед гір, близько 2000-2200 м над рівнем моря, особливо цікаве, оскільки така висота могла б забезпечити дуже холодні зими - з температурним рівнем, за якого на сьогоднішній день живе всього 3% населення світу.

Відео дня

Дослідники також заявили, що відкриття цих міст, які, мабуть, були загадково покинуті сотні років тому, може змінити розуміння економічного і культурного ландшафту історичної Центральної Азії.

"Головний висновок цього дослідження - існування великих, укріплених і спланованих міст на великій висоті, що до сих пір є рідкісним явищем, але набагато більш винятковим у стародавні часи", - прокоментував керівник дослідження Майкл Фракетті з Університету Вашингтона в Сент-Луїсі.

Тугунбулак, більше з двох міст, існувало приблизно з 6 по 11 століття н. е., займаючи площу в 300 акрів. Дослідники вважають, що колись у ньому проживали десятки тисяч людей, і воно вважається одним із найбільших міст свого часу в регіоні.

У величезному місті було 5 сторожових веж і центральна фортеця, всі захищені товстими кам'яними і глинобитними стінами.

Після розкопок однієї з укріплених будівель Тугунбулака дослідники виявили залишки печей і горнів, що навело їх на думку, що це могла бути фабрика з виробництва заліза.

"Тугунбулак ускладнює більшу частину історичного розуміння ранньої середньовічної політичної економіки Шовкового шляху, поміщаючи як політичну владу, так і промислове виробництво далеко за межі регіональних "житниць", таких як Самарканд", - сказав Фракетті.

Інше місто, Ташбулак, було приблизно в 10 разів меншим за свого сусіда, з населенням, яке сягало кількох тисяч осіб. Воно існувало в аналогічний період з 730-750 по 1030-1050 роки нашої ери.

Хоча Ташбулак не вважається промисловим центром такого ж масштабу, як Тугунбулак, це менше місто розкрило цікаві культурні аспекти, що відображають раннє поширення ісламу.

Дослідники розкопали 400 могил чоловіків, жінок і дітей, включно з деякими з найстаріших мусульманських поховань, які були виявлені в регіоні.

"Кладовище не відповідає невеликому розміру міста. Безумовно є щось ідеологічно орієнтоване навколо Ташбулака, через що там ховали людей", - сказав Фракетті.

Науковці вперше виявили Ташбулак у 2011 році, а потім кілька років потому знайшли Тугунбулак.

За допомогою додаткових досліджень вони сподіваються з'ясувати, чому тодішні люди вирішили жити в горах, що відхилялося від норми типових сільськогосподарських суспільств того часу. "Ці люди не були варварськими кінними ордами, як їх часто малює історія. Вони були гірськими народами, ймовірно, з кочовими політичними системами, але вони також вкладали кошти у велику міську інфраструктуру. Це змінює всі наші уявлення і знання про історію Центральної Азії", - підсумували вчені.

Вас також можуть зацікавити новини: