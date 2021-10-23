Над дизайном працювали дизайнери з Парижу.

Компанія Huawei представила фешн-новинку для жінок. На цей раз для фанаток техніки презентували навушники FreeBuds Lipstick у вигляді губної помади.

На офіційному сайті Huawei вже з'явилися фото новинки.

Так, компанія представила навушники, які продаються одразу з магнітним кейсом. Huawei наголошує на преміальному дизайні та акцентах на деталях. Сам кейс, до речі, має цікаву особливість - при відкритті він видає звук, який одразу сподобається жінкам - звук футлярів помад преміум-сегменту.

Навушники виконані у червоному кольорі, вони зберігаються у чорному кейсі з золотими смужками. За словами виробника, магнітний кейс надійно захищений від зношування та механічних пошкоджень, бо він виконаний з неіржавної сталі. Над дизайном працювали дизайнери з Парижу.

Навушники FreeBuds Lipstick - основні характеристики

Huawei FreeBuds Lipstick отримали функцію запису звуку. У режимі Surroundings Mode, який є в застосунку Huawei AI Life, користувачі зможуть записувати не тільки звук, який вони передають, а ще й звук навколо.

Навушники у вигляді помади також отримали еквалайзер AEM EQ. Він може підлаштовуватися під користувача, визначаючи форму вуха та умови носіння гаджету.

Читайте такожInstagram дозволить користувачам розміщувати пости з комп'ютерівНовинка підтримує діапазон частот до 40 кГц, може посилювати різний тип частоти та баси. У застосунку Huawei AI Life представлені декілька режимів еквалайзера, кожен з яких підійде для різних типів музики.

FreeBuds Lipstick підтримують не тільки Bluetooth, також їх можна підключати до планшетів та ПК. Окрім цього, навушники можна використовувати одразу через два пристрої.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Huawei створила інноваційний смартфон з керуванням жестами.

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Автор: Поліна Кузенко