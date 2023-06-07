У пустелі на північно-західному китайському регіоні Сіньцзян розпочалося буріння найглибшої у країні свердловини, повідомляє державне агентство Сіньхуа.
За планом, буде вирито вузьку шахту глибиною 11 100 метрів, яка пройде крізь 10 континентальних шарів і досягне крейдяної системи в земній корі – нашарування порід, які датуються 145 мільйонами років. Завершити проект, який Китай називає "визначною віхою в глибоких дослідженнях Землі", планують за 457 днів.
Глибока свердловина дозволить Китаю вивчати внутрішню структуру та еволюцію Землі, а також надавати дані для геонаукових досліджень.
Ван Чуньшен, технічний експерт, який брав участь в операції, порівняв її складність з проїздом великої вантажівки тонкими сталевими тросами. Обладнання, яке використовують для буріння, важить понад 2000 тонн й розраховане на підземну температуру до 200 градусів Цельсія і атмосферний тиск, що в 1300 разів вищий, ніж на поверхні. Буріння ускладнює і місцевий клімат – проект реалізовують у спекотній і сухій пустелі країни.
Буріння свердловин у Китаї - останні новини
Китайський регіон Сіньцзян, де тепер створюють найглибшу свердловину, багатий на родовища корисних копалин і нафти. На початку травня Sinopec, найбільша нафтопереробна компанія Китаю, виявила значні потоки нафти та газу в розвідувальній свердловині в Таримському басейні на глибині понад 8500 метрів під поверхнею.