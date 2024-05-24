Важливу роль у появі такого еволюційного пристосування зіграло середовище проживання цих тварин.

Мавпи-носачі регулярно потрапляють до рейтингів найдивакуватіших тварин планети. Їхній видатний ніс не тільки має дивний вигляд з естетичного погляду, а й довгий час ставив у глухий кут зоологів.

І ось група дослідників з Австралії запропонувала досить переконливу відповідь на питання, навіщо природа обдарувала цей вид настільки сумнівною прикрасою. Результати дослідження опубліковано в журналі Scientific Reports.

Мавпи-носачі або по-науковому Nasalis larvatus - доволі великі тварини, які мешкають у мангрових лісах острова Калімантан (Борнео), розділеного між Індонезією, Малайзією і Брунеєм. Науковці із "сусідньої" Австралії провели 3D-сканування 142 черепів носачів і ще трьох споріднених їм приматів (для порівняння). Вчених особливо цікавили розміри і форми ніздрів, а також носової порожнини у цих тварин.

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"Ми використовуємо дані черепно-носових досліджень, щоб оцінити, чи потрібні мавпам-носачам великі носи для візуальних та/або акустичних сигналів іншим особинам", - пояснили дослідники.

Перевірка показала, що у самців Nasalis larvatus носи в середньому на 26% більші, ніж у самиць. Причому у самців ніс продовжує рости після статевого дозрівання, а у самиць - ні.

Вчені підтвердили свою гіпотезу, що великий ніс є ознакою статевого дозрівання самців і візуально показує домінуючого самця в групі.

Крім того, незвична будова порожнин носа дає змогу самцям носачів видавати глибші та гучніші звуки, що потрібно для приваблення самиць і загалом корисно в умовах густих мангрових заростей, де мавпам важко знаходити одне одну візуально. Гучні крики - досить ефективний спосіб комунікації в непролазних заростях.

Крім привадлення "невидимих" у кущах самиць розкотистий голос дає можливість носачам-самцям влаштовувати голосові поєдинки без прямого мордобою і так ділити територію і тих самих самиць.

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