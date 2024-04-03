Ключовою особливістю станції називають відкриту модульну архітектуру.

Державна корпорація "‎Роскосмос" затвердила ескізний проект перспективної російської орбітальної станції (РОС). Про це повідомляє офіційний телеграм-канал космічного агентства.

Головною особливістю російської станції буде відкрита модульна архітектура. В основі конструкції знаходиться вузловий модуль з шістьма стикувальними портами, до яких можна приєднати інші модулі.

У випадку вичерпання ресурсу одним з модулів, його можна буде відносно легко замінити. У самому агентстві вважають, що при грамотній логістиці служба РОС може тривати десятиліття.

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Ще одна важлива особливість станції – полярна орбіта, якою вона літатиме навколо Землі. У МКС нахилення орбіти складає менше 52 градусів, а у нової станції цей показник складе до 97 градусів. Завдяки такому підходу у РФ хочуть забезпечити огляд усієї земної поверхні, у тому числі стратегічно важливого для росіян Північного морського шляху.

На додаток до цього російська станція має отримати гарантований стабільний зв'язок із наземним комплексом управління.

Серед інших переваг РОС називають "‎високу енергетику"‎, завдяки який планують випробовувати технології радіолокаторів та антенних систем великої потужності. Передбачається, що станція зможе працювати в режимі відвідування, тобто без постійної присутності людей на борту.

Розгорнути РОС росіяни планують у період з 2027 по 2032 роки. Спочатку вони хочуть запустити науково-енергетичний, вузловий та шлюзовий модулі. Після цього планується запуск базового модуля, який буде керувати станцією. У подальшому розвивати її продовжать за рахунок цільових модулів.

Космічні невдачі Росії

У 2023 році розпіарений російський космічний апарат "Луна-25" розбився при спробі сісти на поверхню Місяця. Ця місія була першою спробою Росії здійснити посадку на природний супутник Землі після розпаду СРСР.

Загалом, на думку експертів, вторгнення Путіна в Україну суттєво похитнуло космічну програму Росії. Зокрема, було втрачено таких клієнтів, як супутниковий оператор OneWeb Ltd. та космічне агентство Південної Кореї, що позбавило росіян важливих джерел фінансування.

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