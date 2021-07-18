Розкопками кургану поблизу села Комишувате займаються викладачі та студенти Маріупольського державного університету.

Поблизу Маріуполя археологи виявили два поховання зрубної культури, доби пізньої бронзи.

Розкопками кургану поблизу села Комишувате, що у Маріупольському районі, займаються викладачі та студенти Маріупольського державного університету, повідомляє Суспільне.

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Заступник начальника археологічної експедиції Сергій Небрат повідомив, що для зрубної археологічної культури притаманний обряд поховання людини на лівому боці, головою на схід.

"Похованого супроводжували 2 керамічних горщики. Один поруч з ним та один на перекритті поховань", - додав Небрат.

У кургані доби пізньої бронзи таких поховань два. Їх виявили на території між селами Стародубівка та Комишувате. Колись тут у степах жили скотарі.

"Як правило, зрубних поховань кілька. Може бути до десятка поховань в одному кургані. Але ми навіть здивувались, коли починали розкопки, що тільки 2 поховання було виявлено. Вони за рядом ознак виокремлюються, і можна припустити, що це поховання, так би мовити, лідерів того часу - вождів", - розповів Небрат.

Поряд з кам’яною могилою, яку називають циста, - інше поховання. Окрім горщика та м’ясної їжі, яку поклали в могилу, тут знайшли рештки дерев'яної чаші з бронзовим окуттям. За словами археолога, це доволі рідкісна знахідка.

Археологічна експедиція триває третій тиждень. Наразі студенти ведуть розкопки другого поховання, яке виявили поблизу.

Свої знахідки археологи відправлять на дослідження антропологам. Вони визначать вік, стать та хвороби померлих. Потім кістки зберігатимуть в університетському музеї.

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Автор: Вікторія Токарєва