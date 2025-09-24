Політ заплановано на лютий 2026 року.

NASA має намір відправити чотирьох астронавтів у подорож навколо Місяця в рамках місії "Артеміда II". Як пише BBC, місія запланована на лютий 2026 року.

"Артеміда II" передбачає десятиденну подорож до Місяця і назад на Землю для чотирьох астронавтів. Астронавти Рід Вайзман, Віктор Гловер і Христина Кох із NASA і Джеремі Хансен із Канадського космічного агентства не висадяться на Місяці, хоча і стануть першим екіпажем, який вийшов за межі низької навколоземної орбіти після "Аполлона-17" 1972 року.

Керівник польоту місії Джефф Радіган пояснив, що екіпаж перебуватиме далі в космосі, ніж будь-хто до нього.

Мета місії - випробування ракети і систем космічного корабля для підготовки до посадки на Місяць. Також зазначається, що під час місії екіпаж стане свого роду "піддослідними кроликами". Під час експериментів відстежуватимуть вплив космосу на їхні тіла. Вчені будуть вирощувати зразки тканин із крові астронавтів, звані органоїдами, як до, так і після їхньої подорожі.

Успіх місії визначить, як скоро NASA зможе запустити апарат Artemis III для фактичної посадки на Місяць. Але навіть якщо місія буде виконана ідеально, заявлена космічним агентством мета "не раніше середини 2027 року" нереалістична, за словами доктора Симеона Барбера з Відкритого університету.

Перша місія "Артеміда" тривала 25 днів і завершилася запуском безпілотного космічного корабля в листопаді 2022 року. Під час місії корабель облетів Місяць і повернувся в атмосферу Землі.

Марсохід Perseverance, запущений NASA, зібрав нові зразки породи на Червоній планеті і досліджував їх. У досліджуваному зразку було знайдено мінерали та структури, які на Землі часто пов'язані з діяльністю мікроорганізмів. Водночас науковці наголошують: усі ці ознаки можуть мати і небіологічне походження.

