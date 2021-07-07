У Норвегії блогерів зобов'яжуть повідомляти про "відфотошоплені" знімки.
Про це повідомляє BBC.
Незабаром там вступлять у дію зміни до закону про маркетинг, згідно з яким місцеві блогери та рекламодавці не матимуть права публікувати "відфотошоплені" зображення, не попередивши про це своїх підписників. Зміни зачеплять усіх, хто публікує платні рекламні пости в соцмережах, - зокрема, блогерів, акторів, співаків та інших знаменитостей.
На урядовому сайті йдеться, що мета закону - знизити тиск на суспільство, який спричиняють "ідеалізовані люди в рекламі".
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"З-поміж іншого, запроваджується обов'язок позначати відретушовану або змінену будь-яким іншим чином рекламу, коли це означає, що тіло людини відхиляється від реальності з точки зору форми, розміру та вигляду шкіри", - йдеться у поясненні.
Дослідження, проведене минулого року в Британії, показало: більшість молодих людей віком до 18 років кажуть, що зображення у соцмережах дуже сильно впливають на їхні уявлення про те, як має виглядати тіло.
До речі, у Великій Британії раніше також лунали пропозиції ухвалити схожий на норвезького законопроєкт, але до жодних рішень справа поки що не дійшла.
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