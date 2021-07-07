Поправки ухвалили через дедалі більші побоювання щодо того, як нереалістичні стандарти краси впливають на самооцінку та психічний стан користувачів соцмереж.

У Норвегії блогерів зобов'яжуть повідомляти про "відфотошоплені" знімки.

Про це повідомляє BBC.

Незабаром там вступлять у дію зміни до закону про маркетинг, згідно з яким місцеві блогери та рекламодавці не матимуть права публікувати "відфотошоплені" зображення, не попередивши про це своїх підписників. Зміни зачеплять усіх, хто публікує платні рекламні пости в соцмережах, - зокрема, блогерів, акторів, співаків та інших знаменитостей.

На урядовому сайті йдеться, що мета закону - знизити тиск на суспільство, який спричиняють "ідеалізовані люди в рекламі".

Читайте такожУ Німеччині хочуть примусити Telegram ділитися даними з урядом - Der Spiegel

"З-поміж іншого, запроваджується обов'язок позначати відретушовану або змінену будь-яким іншим чином рекламу, коли це означає, що тіло людини відхиляється від реальності з точки зору форми, розміру та вигляду шкіри", - йдеться у поясненні.

Дослідження, проведене минулого року в Британії, показало: більшість молодих людей віком до 18 років кажуть, що зображення у соцмережах дуже сильно впливають на їхні уявлення про те, як має виглядати тіло.

До речі, у Великій Британії раніше також лунали пропозиції ухвалити схожий на норвезького законопроєкт, але до жодних рішень справа поки що не дійшла.

Вас також можуть зацікавити новини:

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Денис Прядко