Галактика M91 розташована в сузір'ї Волосся Вероніки та є прикладом спіральної галактики з перемичкою.

Космічний телескоп Hubble зробив фото спіральної галактики з перемичками M91 (Messier 91).

Як повідомляється на сайті обсерваторії, знімок був зроблений за допомогою ширококутної камери Wide Field Camera 3 (WFC3).

Вчені зазначають, що ця галактика "Мессьє 91" приховує в собі справжнього астрономічного "монстра". Як і наша власна галактика Чумацький шлях, M91 має надмасивну чорну діру в центрі. Згідно з дослідженням 2009 року, ця чорна діра важить орієнтовно від 9,6 до 38 мільйонів разів більше, ніж Сонце.

Під час останніх досліджень цієї галактики вчені з'ясовували зв’язки між молодими зірками та хмарами холодного газу, в яких вони утворюються. Для цього астрономи використали Хаббл для отримання зображень в ультрафіолетовому та видимому спектрах світла.

Галактика M91 - що відомо

Галактика M91 розташована в сузір'ї Волосся Вероніки (лат. Coma Berenices) на відстані приблизно в 55 мільйонах світлових років від Землі (1 світловий рік дорівнює приблизно 9,5 трильйона кілометрів, - УНІАН).

Відкривачем цього об'єкта є французький астроном, член Паризької Академії наук Шарль Мессьє. Він вперше спостерігав за галактикою в 1781 році.

Галактика "Мессьє 91" входить у число перерахованих в оригінальній редакції нового загального каталогу (найвідомішого в аматорській астрономії каталогу незоряних об'єктів далекого космосу, - УНІАН).

M91 є прикладом спіральної галактики з перемичкою, галактичні рукави якої починаються не з центру галактики, а з кінців перемичок, за межами галактичного ядра.

Волосся Вероніки - що відомо про сузір'я

Це сузір'я у Північній півкулі. Воно займає на небі площу у 386,5 квадратного градуса й містить 64 зірки. Хоча сузір'я немає яскравих зірок, утім їх видно неозброєним оком. Ввечері найкраще спостерігати протягом березня, квітня.

Це одне з небагатьох сузір'їв, назване на честь реальної людини - Береніки II, дружини правителя Стародавнього Єгипту Птолемея Евергета.

Телескоп Хаббл

Телескоп Hubble був виведений на орбіту 24 квітня 1990 року екіпажем корабля багаторазового використання Discovery і відтоді передав на Землю мільйони унікальних знімків, котрі значно розширили уявлення вчених про будову і походження Всесвіту.

За понад чверть століття апарат провів 1,2 мільйона цільових спостережень за 38 тисячами космічних об'єктів, на підставі яких було підготовлено близько 13 тисяч наукових праць. За словами експертів, "це робить його одним із найефективніших наукових інструментів в історії".

Заміна телескопу Hubble

"Хаббл" працює на орбіті вже 31 рік і все частіше виходить з ладу. Тож його має замінити телескоп "Джеймс Вебб" (JWST), який запустили в космос 25 грудня 2021 року. Телескоп почали будувати 25 років тому та витратили на це 10 мільярдів доларів.

Телескоп здійснить 30-денну подорож довжиною в 1,6 млн км від нашої планети в напрямку Марса - до другої точки Лагранжа. Працювати "Джеймс Вебб" почне майже через 6 місяців після запуску. За цей час апарат охолоне до робочих температур, відкалібрує свої дзеркала та інструменти.

"Джеймс Вебб" прослужить від п'яти до десяти років. Найімовірніше, на цьому його "життя" закінчиться. Річ у тім, що у конструкції закладено ліміт, щоб забезпечити високу чутливість датчика, який найглибше проникає в інфрачервоний діапазон, його потрібно постійно охолоджувати рідким гелієм до -267 °C. "Вебб" перестане працювати, коли закінчиться холодоагент.

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JWST - це дуже велике дзеркало 6,5 метрів у діаметрі. Для порівняння, у "Хаббла" — лише 2,4 метра. Оскільки "тарілку" такого розміру неможливо умістити в ракету, дзеркало "Вебба" зробили складним. Воно складається з трьох секцій, які успішно розгорнулися. Дзеркало в прямому сенсі золоте. Інженери покрили 18 шестикутних сегментів шаром золота завтовшки 100 нанометрів - цей метал добре відбиває інфрачервоні промені. Наприкінці січня 2022 року телескоп був виведений на задану орбіту.

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