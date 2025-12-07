Територія стародавньої Трої зараз знаходиться в Туреччині.

Давньогрецька історія Троянської війни - одна з найвідоміших в історії. Вона почалася після того, як троянський царевич Паріс закохався в заміжню Олену Спартанську, а її чоловік Менелай, дізнавшись про це, забажав помсти.

Як пише Sky News, Менелай - цар грецького міста-держави Спарта зібрав коаліцію грецьких держав для морської атаки на Трою.

Що свідчить міф про Троянську війну

Троянська війна тривала 10 років, перш ніж греки вдалися до трюку начебто здаються. Однак дерев'яний кінь, якого вони залишили недалеко від Трої як подарунок доброї волі, виявився набитим грецькими солдатами, які згодом розграбовують місто.

Видання зазначило, що ці деталі оповіді були взяти з давніх джерел, але чи справді була Троянська війна? Як показали деякі моменти, це далеко не факт.

Легенда про Троянську війну

Якщо поставити під сумнів факт того, що Троянська війна була, звідки ж узялася легенда про неї, задалося питанням видання.

Здебільшого, з головного твору давньогрецького поета Гомера - "Іліади". Однак прийнято вважати, що ця поема була написана близько VIII століття до н. е.

За словами Гомера, Троянська війна вибухнула наприкінці пізнього бронзового століття, а точніше, на початку XII століття до н.е. Таким чином, Гомер писав про ці події за кілька століть після того, як вони, на загальну думку, відбулися.

У давній оповіді про Троянську війну є деякі прогалини, і інші стародавні джерела, які їх заповнювали, тепер загублені. З іншого боку, інші сліди цієї історії збереглися в "Одіссеї" Гомера, а також у давньогрецьких поемах "Епічного циклу".

Як змінювалося сприйняття Троянської війни

Багато століть Троянську війну вважали історичним фактом. Ця історія стала частиною культурної спадщини в Римській імперії.

До XIX століття і Троя, і саме місто вважалися міфами. Однак Френк Калверт, англійський іммігрант, який володів землею в Гіссарлику (територія сучасної Туреччини), був переконаний, що руїни Трої знаходяться саме тут.

Це спонукало його об'єднатися з археологом Генріхом Шліманом, щоб з'ясувати це.

Археологічне відкриття Трої Шліманом

У 1870-х роках Шліман провів масштабні розкопки в Гіссарлику, місце розташування якого збігалося з місцем розташування Трої з гомерівської легенди. Шліман виявив кілька пошкоджених "шарів" стародавнього міста, що свідчить про його неодноразове руйнування і відновлення протягом століть.

Шліман виокремив один шар, що заслуговує на особливу увагу, оголосивши його Троєю, що існувала за часів Троянської війни. Подальші археологічні дослідження спростували його думку, вказавши, що цей шар на сотні років старший, ніж вважав Шліман.

Однак Шліман все ж таки виявив версію Трої, що відповідає описам міста в античних літературних джерелах.

Чи була Троянська війна

Отже, якщо це прийняти за доказ історичного існування Трої, чи справді відбулася Троянська війна? Що ж, незважаючи на помітні пошкодження Трої, немає жодної впевненості в тому, що це сталося внаслідок війни, а не, наприклад, землетрусу.

Отже, чи справді сталася Троянська війна? У традиційних переказах історії Троянської війни все починається з того, що Паріс намагається залагодити суперечку між богинями Герой, Афіною та Афродітою. Паріс проголошує Афродіту "найпрекраснішою" з трьох, і вона винагороджує його тим, що закохує в нього Олену.

Кажуть, що богині також брали участь у Троянській війні. З огляду на їхню ймовірну участь, можна з упевненістю сказати, що ранні версії історії про Троянську війну не можуть вважатися абсолютно точними.

Проте сучасні історики припускають, що стародавні письменники, як-от Гомер, могли засновувати розповіді на реальному військовому конфлікті, або навіть на кількох. Археологічні знахідки в Гіссарлику імовірно підтверджують цю гіпотезу.

