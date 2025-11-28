Аналіз ДНК показав, що чотирилапі хвостики спочатку жили у Північній Африці і дізналися, як вони потрапили до Європи.

Довгий час походження звичайного домашнього кота було для вчених загадкою, але тепер вона розгадана.

Про це повідомляє Іndependent. "Незважаючи на поширеність домашніх котів по всьому світу, точна історія їхнього одомашнення довго залишалася загадкою для вчених", - написало видання.

Проте, як зазначили журналісти, тепер нове дослідження геному розкриває важливе розуміння, визначаючи ключовий момент в історії котячих: домашні коти до Європи були завезені з Північної Африки.

Дослідження показує, що домашні коти вперше прибули на Європейський континент приблизно 2000 років тому, що збіглося з існуванням ранньої Римської імперії.

"Цій міграції, ймовірно, сприяла бурхлива морська торгівля. А котиків, можливо, завозили моряки для полювання на мишей на кораблях", - припускають вчені.

Як повідомлялося раніше, кішки, не дивлячись на їхній незалежний вигляд, насправді сумують за своїми господарями. Але це – не точно. Можливо, киці просто нудно без компаньйона по іграх. В будь якому випадку, зрозуміти, що вашому улюбленцю без вас кепсько, можна за такими ознаками в поведінці тварини.

Деякі відчувають стрес і тривогу - починають сильно нявкати, мітити територію, відмовлятися від їжі тощо, інші - навпаки, залишаються абсолютно спокійними.

Кішки як і люди можуть просто заїдати свою самотність і нудьгу. Тому, якщо залишати вихованця надовго на самоті, він починає неконтрольовано їсти і набирати зайву вагу.

Сон цілодобово також може вказувати на сум за господарем, чи за тим, щоб він розважав свого чотирилапого друга.

Якщо котик постійно вмивається, можливо, він відчуває стрес - як результат частої самотності.

Також з нудьги коти можуть робити шкоду: гострити кігті об меблі, скидати вазони з підвіконь, Одним словом, привертати до себе увагу.

Інколи самотність киці проівокує агресію на інших тварин. Кішка може почати ображати інших тварин у будинку або у дворі, причому навіть собак. Таким чином вона показує лідерство і домінування і намагається прикрасити свої сірі будні.

