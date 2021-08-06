Знахідка говорить на користь ідеї про те, що перші монети могли карбуватися не в Туреччині або Греції, як вважалося раніше, а саме в Китаї.

На розкопках Гуаньчжуана - стародавнього міста у східній частині Китаю - археологи виявили те, що, на їхню думку, є найдавнішим з нині відомих надійно датованих монетних дворів. Близько 2 600 років тому там масово вироблялися мініатюрні бронзові монети у формі лопаток.

Статтю про відкриття, опубліковану в науковому журналі Antiquity, коротко переказав National Geographic.

Під час розкопок були знайдені, зокрема, два бронзових предмети у формі лопаток і десятки глиняних форм, які використовувалися для їх виливки. Одна монета була майже в ідеальному стані: близько 15 см завдовжки, 6 см завширшки та приблизно 27 грамів завважки.

Як зазначає видання, ця знахідка говорить на користь ідеї про те, що перші монети могли карбуватися не в Туреччині або Греції, як вважалося раніше, а саме в Китаї.

Читайте такожУ Норвегії автопілот Tesla врятував п'яного водія від можливої аварії (відео)Хао Чжао з Чженчжоуського університету разом із командою науковців досліджував розкопані артефакти. За його даними, місто Гуаньчжуан, обнесене стіною і ровом, було засновано близько 800 року до нашої ери. Ливарний цех, де робили ритуальні предмети, зброю та інструменти із бронзи, відкрився там у 770 році до нашої ери, а за 150 років біля південних воріт центральної частини міста почали карбувати монети.

За допомогою радіовуглецевого аналізу науковці визначили, що монетний двір почав працювати десь між 640-550 роками до нашої ери. Сьогодні найдавнішим монетним двором вважається підприємство в Лідії на території сучасної Туреччини. За словами Чжао, він датується приблизно 575-550 роками до нашої ери.

Науковці прийшли до висновку, що монетний двір у Гуаньчжуан "на сьогодні є найдавнішим у світі надійно датованим місцем карбування монет".

За словами професора антропології з Каліфорнійського університету Білла Маурера, який не брав участь у дослідженні, відкриття вражає своєю повнотою. Зазвичай науковці знаходять монети далеко від місця їх виготовлення і не можуть точно визначити датування через недостатню кількість вуглецевих залишків. Однак у цьому випадку виявлення ливарного цеху дозволило дослідникам провести точний аналіз.

Водночас зазначається, що сказати однозначно, чи старші ці китайські монети лідійських, неможливо.

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Автор: Катерина Комолова