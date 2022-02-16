Запуск запланований на 1 березня.

Національне управління з аеронавтики та дослідження космічного простору показало, як запечатують супутник в обтічник ракети. Запуск запланований вже наступний місяць.

Про це повідомляє NASA у своєму Twitter-акаунті.

На оприлюднених знімках видно, як інженери запечатують геостаціонарний екологічний супутник GOES-T, який належить Національному управлінню океанічних та атмосферних досліджень. Запуск запланований на 1 березня з мису Канаверал.

Відзначається, що супутник важить 2,7 тисячі кілограмів. 28 лютого обтічник із супутником доставлять на стартовий майданчик.

"Тепер все стає реальним, GOES-T повністю зібраний й готовий до запуску. Наступного тижня ми проведемо остаточні огляди запуску та потренуємо команди на їх консолях запуску в рамках підготовки", - заявив керівник місії Рекс Енгельхардт.

Як повідомляв УНІАН, 13 січня, о 17:25 за київським часом компанія SpaceX, яку заснував мільярдер Ілон Маск, запустила український супутник "Січ-2-30".

Дані "Січ-2-30" допоможуть українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки та оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій та стихійних лих.

Запуск супутника не пройшов без неприємностей. "Січ-2-30" довелося перезавантажитися через нестачу енергії, через що його спочатку не могли виявити системи США. Пізніше з'ясувалося, що зв'язок із супутником нестійкий з-за зовнішніх факторів.

Супутник "Січ-2-30": що відомо

У квітні 2021 року Кабінет міністрів погодив фінансування створення і запуску українського супутника, які були розпочаті у 2013 році, а у 2015 році прийняли рішення, що його своїм коштом доробить конструкторське бюро "Південне". Загальна вартість робіт була оцінена в 98 мільйонів гривень.

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

"Січ" надасть якісні дані про інженерні споруди, переміщення військової техніки та кораблів.

Вас також можуть зацікавити новини: