Січ-2-30 повернувся до Сонця так, що на його робочі поверхні потрапляє лише відбиток світла із Землі, пояснили інженери.

Українському супутнику Січ-2-30 довелося перезавантажитися через недостатність енергії, через що якийсь час його не могли виявити американські системи.

Про це в коментарі виданню Сьогодні повідомили у прес-службі КБ Південне.

Як пояснили інженери, Січ-2-30 повернувся до Сонця так, що на його робочі поверхні потрапляє лише відбиток світла із Землі. Водночас пряме сонячне випромінювання або зовсім не потрапляє, або потрапляє під занадто маленьким кутом, через що супутнику довелося перезавантажитися в автономному режимі.

"Зв'язок є, але він періодичний через дефіцит енергії. Водночас відмов бортової апаратури немає. В умовах, що склалися, він функціонує штатно", – сказав головний конструктор і начальник бюро Костянтин Білоусов.

Читайте такожНа 300% ефективніше: корейські дизайнери створили металеві легені (фото)Як повідомляв УНІАН, 13 січня, о 17:25 за Києвом, компанія Ілона Маска SpaceX запустила український супутник "Січ-2-30" у космос. Згодом він відділився від ракети Falcon 9 та вийшов на земну орбіту.

Дані, отримані завдяки "Січ-2-30", допомагатимуть у роботі українським аграріям, картографам, а також у сферах лісового та водного господарства, безпеки й оборони, моніторингу надзвичайних ситуацій і стихійних лих.

Запуск супутника "Січ-2-30": що відомо

У квітні минулого року Кабінет міністрів погодив фінансування робіт зі створення та запуску цього супутника, які були розпочаті в 2013 році, а в 2015 році було прийнято рішення, що його за свій рахунок добудує конструкторське бюро "Південне" (вартість робіт оцінено в 98 млн грн).

Державне космічне агентство України в рамках реалізації нової космічної програми на 2021-2025 роки планує запустити в космос сім супутників.

Супутник "Січ-2-30" є модифікацією супутника "Січ-2", запущеного в 2011 році.

Супутник дасть змогу отримувати й досить якісні дані про створення інженерних споруд, переміщення військової техніки та кораблів. Просторове розділення "Січ-2-30" — 7 метрів.

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