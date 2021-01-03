Силова установка повністю електрична. Для дальших місій доведеться вмикати паливний генератор.

Швейцарська компанія Manta Aircraft займається новими розробками повітряного транспорту, призначеного, зокрема, для міських перевезень.

Про це повідомляє New Atlas.

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Літаки ANN1 і ANN2 виконані в одномісній і двомісній версіях з вертикальним зльотом. Розробники надали новій машині вигляд металевої ластівки: з вуглецевим композитним корпусом і невеликим V-подібним хвостом.

Рух вперед забезпечується чотирма електричними вентиляторами, підвішеними під переднім краєм заднього крила, і для операцій вертикального зльоту та посадки вони можуть нахилятися вверх.

Рівновагу забезпечують чотири повітроводи у носовій і хвостовій частинах.

Силова установка повністю електрична. Для дальших місій доведеться вмикати паливний генератор.

Одномісний ANN1 спроектований як маневровий спортивний літак, а ANN2 зможе перевозити пасажира позаду пілота. Останню версію розробники розглядають швидше як рятувальний корабель.

Хоч швейцарці готуються до перших випробувань, однак ЗМІ оцінюють ідею скептично. Адже таксисти навряд обиратимуть транспорт, у якому зможуть перевозити так мало клієнтів, а сам функціонал вертикального зльоту і посадки буде важко сертифікувати й профінансувати.

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Автор: УНІАН