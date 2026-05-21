Сліди найдавніших тварин Землі, знайдені в Бразилії, виявилися чимось зовсім іншим

Вік загадкових слідів становить 540 мільйонів років.

У 2017 році палеонтологи виявили в Бразилії мікроскопічні скам'янілості в осадових породах едіакарського періоду, вік яких становить 540 мільйонів років. Багато років вважалося, що це сліди переміщення крихітних безхребетних – найдавніших тварин на Землі. Однак нове дослідження показало, що ці сліди були чимось зовсім іншим, пише iflscience.com.

Скам'янілості з Бразилії – це тунелі, кожен діаметром не більше 600 мікрометрів.

"Наші нові скам'янілості показують, що складні тварини з м'язовим контролем існували приблизно 550 мільйонів років тому, і, можливо, раніше їх ігнорували через їхні крихітні розміри", – заявив тоді Люк Паррі, нині доцент палеобіології в Оксфордському університеті.

Він зазначив, що описані скам’янілості були залишені досить складними тваринами, яких називають білатеральними. При цьому більшість скам’янілостей білатеральних тварин молодші і вперше з’явилися в кембрійському періоді. Тож виявлення їх так далеко в палеонтологічній літописі було б неймовірно значущою подією.

Є лише одна проблема: згідно з новими дослідженнями, ці скам'янілості 2017 року зовсім не належали раннім тваринам.

Дослідники повернулися до скелі з вдосконаленим обладнанням для візуалізації. Замість того щоб розглядати лише зовнішню поверхню скелі, дослідники нарешті змогли вивчити внутрішні структури.

Сканування виявило організовані клітинні структури, приховані під поверхнею. Деякі нагадували пучки ниток, інші демонстрували сегментовані внутрішні стінки. Ці особливості виглядали біологічними, але не належали тваринам.

Дослідники також помітили, що скам'янілості з'являлися групами, а не ізольованими слідами: це вказувало на ріст, а не на рух.

Дослідники тепер вважають, що це були скам'янілі мікробні колонії. Деякі, ймовірно, утворилися з сіроокислюючих бактерій, інші могли включати водоростеподібні мікроорганізми, що ростуть разом на мілководді.

Мікробні колонії часто нерівномірно розширюються, оскільки конкурують за поживні речовини та світло. Згодом закономірності росту можуть напрочуд добре імітувати стежки або нори.

Вчені тепер підозрюють, що подібні "скам'янілості слідів" в інших місцях також потребують більш ретельного вивчення. Багато стародавніх слідів, пов'язаних з ранніми тваринами, можуть бути просто помилково ідентифікованими мікробними спільнотами.

