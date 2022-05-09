З 10 травня вхід на виставку діятиме за попереднім записом.

На виставці "Україна. Розп‘яття" у столичному музеї Другої світової війни представили артефакти військової агресії Росії в Україні.

Як повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики, у Національному музеї історії України у Другій світовій війні відкрилась виставка "Україна. Розп‘яття" про реалії війни в Україні.

"Музейники презентували промовисту колекцію артефактів військової агресії Росії в Україні. Це трофеї Збройних Сил України, облаштування укриттів, де сьогодні майже живуть українці, жахливі та потужні кадри війни за самовизначення та існування нашої держави", - сказано в повідомленні.

Міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко зазначає, що цього року в нашій країні День пам’яті та примирення і День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні є досить незвичайними. За його словами, тому і відкрито виставку нашої сьогоднішньої війни "Україна. Розп‘яття".

"Вона б не стала можливою без наших героїчних Збройних Сил України та Міністерства внутрішніх справ України", - наголосив Ткаченко.

В повідомленні зазначається, що 9 травня музей не працює, а з 10 травня - вхід на виставку діятиме за попереднім записом для уникнення черг та скупчення. При цьому пускатимуть одночасно стільки людей, скільки вміщує бомбосховище музею.

Як повідомляв УНІАН, 6 травня російські окупанти обстріляли музей Григорія Сковороди в селі Сковородинівка, доглядач музею отримав поранення.