Ці промені втрачають енергію під час проходження через простір через взаємодію зі світлом і магнітними полями.

Вчені виявили найенергійніші космічні промені, коли-небудь виявлені, і вони виробляються загадковими джерелами, що знаходяться відносно близько до Землі.

Промені, що складаються з електронів і їхніх антиречовинних аналогів, позитронів, спостерігали за енергій аж до 40 тераелектронвольт, або в 40 000 разів більше за енергію видимого світла, пише Live Science.

Помічені обсерваторією High Energy Stereoscopic System в Намібії, промені втрачають енергію під час проходження через простір через взаємодію зі світлом і магнітними полями. Це означає, що для виявлення променів цієї енергії їхні джерела мають знаходитися відносно близько. Однак що саме їх виробляє, залишається невідомим. Дослідники опублікували свої висновки в журналі Physical Review Letters.

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"Це важливий результат, оскільки ми можемо зробити висновок, що виміряні електрони космічних променів, найімовірніше, походять із дуже небагатьох джерел у безпосередній близькості до нашої власної сонячної системи, аж до кількох тисяч світлових років, що є дуже невеликою відстанню порівняно з розмірами нашої Галактики", - зазначила в заяві співавторка Катрін Егбертс, керівниця експериментальної астрофізики частинок у Потсдамському університеті в Німеччині.

Зазначається, що космічні промені - це високоенергетичні частинки, які виробляє Сонце, зоряні вибухи, звані надновими, нейтронні зірки, які швидко обертаються, звані пульсарами, та інші невідомі джерела. Коли промені врізаються у верхню атмосферу Землі, вони розпадаються на зливи частинок, які можна виявити на поверхні Землі.

Щоб знайти електрони космічних променів, дослідники використовували обсерваторію HESS, масив із п'яти 12-метрових телескопів у нагір'ї Кхомас у Намібії.

Понад десять років телескопи сканували верхні шари атмосфери на предмет слабких ознак випромінювання, залишеного внаслідок променів, що швидко рухаються. Річ у тім, що частинка, яка рухається через середовище, що уповільнює світло, швидше за світло, створює слабке блакитне світіння навколо себе.

Вишукуючи це світіння і використовуючи складні алгоритми для відсіювання шуму, вчені створили енергетичний спектр для променів, що падають на Землю, з безпрецедентною деталізацією. Присутність особливо енергійних частинок дала вченим чітку вказівку на те, що принаймні деякі з джерел променів знаходяться близько до нашої планети. Автор-кореспондент Матьє де Наруа, науковий співробітник Французького національного центру наукових досліджень у Парижі зазначив:

"Дуже низькі потоки при великих ТеВ обмежують можливості космічних місій конкурувати з цим виміром. Таким чином, наше вимірювання не тільки надає дані у важливому і раніше недослідженому діапазоні енергій, впливаючи на наше розуміння місцевих околиць, а й, ймовірно, залишиться еталоном на найближчі роки".

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