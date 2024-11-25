Ця система складається з декількох машин, які передають мікрохвилі.

Китайські вчені заявили про створення інноваційної мікрохвильової зброї. Її принцип дії нагадує "Зірку смерті" з кіновсесвіту "Зоряні війни", пише Live Science.

У South China Morning Post заявили, що китайським ученим вдалося створити новий тип мікрохвильової зброї. Вона об'єднує кілька потужних електромагнітних хвиль, після чого концентрує їх на цілі.

Ця система складається з декількох машин, що передають мікрохвилі, які потім розгортаються в різних місцях. Кожна машина стріляє мікрохвилями з високоточною синхронізацією, після чого вони зливаються в потужний енергетичний промінь.

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Головна складність такої зброї полягає в тому, що мікрохвилі є вузькими пучками енергії, які мають бути точно вирівняні, щоб потім зійтися в одній точці, зазначили у виданні. Час їхнього запуску має контролюватися з точністю до мільйонних часток секунди.

Вчені сказали, що кожна мікрохвильова машина має бути точно позиційована з точністю до міліметра. Китайська супутникова навігаційна система BeiDou здатна забезпечити точність позиціювання до 1 сантиметра, але навіть цього недостатньо для нового виду зброї.

Щоб розв'язати цю проблему, дослідники встановили на кожну машину допоміжні пристрої лазерного позиціонування. Вони дають змогу добитися міліметрової точності позиціювання.

Зазначається, що синхронізація стрільби має бути в межах 170 пікосекунд. Для порівняння - звичайному побутовому комп'ютеру потрібно 330 пікосекунд, щоб завершити один цикл обробки даних.

Вчені впоралися з цим завданням, з'єднавши передавальні платформи за допомогою оптичних волокон. Також кожен з апаратів системи озброєння безпосередньо управляється мобільним командним центром, додали у виданні.

За даними South China Morning Post, один із учених, який брав участь у проєкті, заявив, що сумарна потужність мікрохвильових променів, що сходяться, дає ефект "1+1>2". У Live Science ж підкреслили, що таке твердження порушує закон збереження енергії.

У виданні розповіли, що мікрохвилі не можуть працювати на великих відстанях через пил і вологу, які розсіюють їх. Щоб протистояти цьому, необхідно збільшити потужність. Проблема полягає в тому, що це пов'язано зі значними матеріально-технічними труднощами, оскільки сучасні акумулятори не мають достатньої ємності для зберігання такої кількості енергії.

Найімовірніше, китайським ученим вдалося створити конвергентну систему мікрохвильової зброї в контрольованому середовищі, вважають у виданні. Проте реалізація такої технології може виявитися неймовірно складним завданням.

Інші розробки китайських учених

Раніше УНІАН писав, що китайським ученим вдалося оживити мозок свині через годину після її смерті. Отримані дані пропонують нові шляхи для дослідження травм головного мозку.

Крім того, китайські вчені виявили на Місяці молекули води. За словами дослідників, вона може стати потенційним "ресурсом для заселення супутника".

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