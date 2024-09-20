Що краще вчені зможуть реконструювати події, то краще вони зможуть передбачити, як вони розвиватимуться в майбутньому.

Група дослідників представляє новий всеосяжний звіт про історію клімату, який поєднує геологічні свідчення з прогнозами комп'ютерних моделей глобального клімату.

Їхня картина далекого минулого Землі набагато тепліша, ніж та, яку малювали інші дослідження, особливо в періоди, коли рівень вуглекислого газу був високим. Дослідження опубліковано в журналі Science.

З огляду на весь той вуглекислий газ, який люди зараз викидають в атмосферу, спалюючи викопне паливо, нові результати показують, що температура може піднятися більше, ніж очікувалося, протягом наступних тисячоліть, сказала провідна авторка дослідження Емілі Дж. Джадд, аналітикиня з кліматичних досліджень Національного інституту водних і атмосферних досліджень у Новій Зеландії.

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"Ми не говоримо, що вона негайно потеплішає. Але в довгостроковій перспективі планета, найімовірніше, стане теплішою, ніж ми думали раніше", - сказала доктор Джадд.

Водночас, заявила вона, люди додають вуглекислий газ у небо так швидко, майже 40 мільярдів тонн на рік, що це матиме набагато більш катастрофічні наслідки, ніж поступові геологічні зрушення Землі в минулому.

"Коли вуглекислий газ і температура швидко змінюються, тоді все на планеті просто не встигає", - пояснила доктор Джадд. "Навколишнє середовище змінюється зі швидкістю, за якою організми не встигають. І ось тоді ми стикаємося з масовими вимираннями".

Інші дослідники, які не брали участі в дослідженні, похвалили її нові методи.

"Це дуже інноваційно і, ймовірно, це шлях у майбутнє", - сказав Крістофер Скотезе, геолог із Північно-Західного університету, пише The New York Times.

Проте доктор Скотезе засумнівався в тому, що більш "спекотний" звіт дослідників про доісторичну Землю узгоджується з іншими доказами того, якою була планета в той час. Дослідження припускає, що світ був нестерпно спекотним у певні періоди, коли життя, здавалося, процвітало, сказав він. І це передбачає, що планета була занадто теплою для зростання полярних крижаних щитів у ті часи, коли такий лід, мабуть, існував.

Останні 500 мільйонів років були насиченим часом для Землі. Геологічні процеси викидали вуглекислий газ в атмосферу, а потім знову втягували його, змушуючи клімат коливатися між тим, що вчені називають парниковими умовами і умовами льодовика.

У цей період, за словами доктора Джадд та її колег, середня температура на поверхні Землі значно коливалася, з великою кількістю підйомів і спадів. Останній "тепличний" період був близько 56 мільйонів років тому, коли пальми та алігатори процвітали за Полярним колом.

Після цього температура значною мірою падала, доки викиди парникових газів в індустріальну епоху не призвели до її швидкого зростання півтора століття тому.

Щоб зібрати докупи те, як ми до цього дійшли, доктор Джадд та її колеги спершу прочесали попередні дослідження, щоб зібрати понад 150 000 фрагментів даних, похованих у скам'янілостях, про стародавні температури океану.

Раковини та інші частини тіла морських істот зберігають безцінну інформацію про мінливу хімію океану. Але розрізнені скам'янілості дають нам лише моментальні знімки того, що відбувалося в усьому світі.

"Це ніби у вас є п'ять або шість частин пазла з 1000 частин", - сказала доктор Джадд. "Стає дійсно важко уявити, що ви намагаєтеся зібрати воєдино".

Ось чому вона та її колеги потім використовували ці точки даних для керівництва комп'ютерним моделюванням доісторичного клімату. Вони зробили щось схоже на те, що роблять метеорологи для прогнозування погоди: вони використовували моделі, щоб робити припущення про те, який вигляд міг мати клімат у певний час, оновлювали свої моделі даними про копалини, потім робили більш точні припущення.

Доктор Джадд провела дослідження як постдокторанта в Смітсонівському національному музеї природної історії та Університеті Арізони. Її співавторами є вчені з обох цих установ, Університету Брістоля в Англії та Каліфорнійського університету в Девісі.

Температура Землі сотні мільйонів років тому має величезне значення для історії життя тварин та еволюції, сказав Ітан Гроссман, професор геології Техаського університету A&M, який не брав участі в дослідженні.

"У пекучому кліматі неможливо підтримувати високий рівень метаболізму і підтримувати температуру тіла досить низькою для виживання білків. Це могло б затримати появу просунутих хижаків. І, можливо, людей теж", - сказав доктор Гроссман.

Глобальне потепління - останні новини

Учені намагаються знайти спосіб зупинити глобальне потепління. Нове дослідження показало, що в цій боротьбі може допомогти поширений тип водоростей.

Команда біологів з Китаю, Великої Британії та Португалії, яка вивчала водорості підкласу Pelagophyceae, помітила в них здатність виробляти речовину під назвою диметилсульфоніопропіонат . Її активно виділяють морські мікроорганізми для захисту від різких стрибків солоності води, її температури і тиску. Тепер же з'ясувалося, що водорості також здатні її виробляти.

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