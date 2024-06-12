Один із найпоширеніших організмів на планеті може стати ключем до порятунку клімату.

Учені намагаються знайти спосіб зупинити глобальне потепління. Нове дослідження, опубліковане в журналі Nature Microbiology, показало, що в цій боротьбі може допомогти поширений тип водоростей.

Команда біологів з Китаю, Великої Британії та Португалії, яка вивчала водорості підкласу Pelagophyceae, помітила у них здатність виробляти речовину під назвою диметилсульфоніопропіонат (ДМСП). Її активно виділяють морські мікроорганізми для захисту від різких стрибків солоності води, її температури і тиску. Тепер же з'ясувалося, що водорості також здатні його виробляти.

ДМСП є джерелом газу диметилсульфід (ДМС) - саме він створює характерний "запах моря". Під час потрапляння цього газу в атмосферу продукти його окислення сприяють формуванню хмар, а ті, своєю чергою, відбивають частину сонячних променів назад у космос, тим самим захищаючи планету від додаткового нагрівання.

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За словами авторів дослідження, їхня робота змінює уявлення про обсяги вироблюваного природою ДМСП і про роль водоростей у цьому процесі, що, своєю чергою, дасть змогу використовувати їх для запобігання глобальним кліматичним кризам.

Проблеми зміни клімату

Як писав УНІАН, зміна клімату може знищити найдавніші сліди людини, яким 3,6 мільйона років. Дощі на сході центральної Африки розмивають поверхню, яка зберігала унікальну пам'ятку кілька мільйонів років.

Також ми розповідали, що спека та посуха знищують маленьких "рятувальників" Землі. Крихітним ґрунтові істоти допомагають утримувати вуглець, що сприяє потеплінню планети.

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