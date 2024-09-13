Дослідники з'ясували, що звички дітей не особливо змінилися за останні кілька мільйонів років.

Виховання дітей саме по собі непросте завдання. Але додатковим кошмаром для більшості батьків є пристрасть їхніх дітей до всіляких небезпечних ігор. Нове наукове дослідження, опубліковане в журналі Evolution, Medicine and Public Health запропонувало можливе пояснення тяги дітей до небезпек.

Група антропологів із Дартмутського коледжу в США проаналізувала дані про розвиток мавп і стародавніх людей і з'ясувала, що їхні дитинчата теж любили лазити по деревах та займатися іншим "екстримом". На кістках австралопітеків, які жили 3,2 мільйона років тому, іноді трапляються сліди загоєних переломів, що вказують на несмертельні падіння з висоти.

Гіпотеза вчених полягає в тому, що молоді особини приматів дослідним шляхом з'ясовують межі своїх можливостей і потенційні ризики, а також виробляють розуміння стратегій протистояння цим ризикам. Результатом стають не тільки певні фізичні навички, а й розуміння своїх сил.

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"Минуле і сьогодення вказують на те, що діти набувають фізичних навичок і досвіду спілкування, досліджуючи свої кордони за допомогою гри. (...) Ми поділяємо переживання батьків, шкіл і політиків, які хочуть забезпечити безпеку наших дітей. Однак ми також повинні враховувати довгострокові переваги участі в такого роду іграх. Пов'язані з ризиком ігри, в яких діти кидають виклик самим собі, - нормальна частина нашого розвитку, як і в наших предків", - пояснили вчені.

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Як писав УНІАН, учені довели, що почуття любові живе не в серці, а в мозку. Ба більше - вдалося з'ясувати, в якій саме частині мозку проявляється почуття любові.

Також ми розповідали, що всього 8 хвилин перегляду роликів у TikTok зіпсувати настрій молодій жінці. Шкідливий контент, включно з відео, які пропагують розлад харчової поведінки та надзвичайно худі тіла, легко циркулює на цій платформі.

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