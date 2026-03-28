У Нідерландах знайшли фрагмент корабля епохи вікінгів просто посеред каналізації

Звичайні ремонтні роботи в одному з міст обернулися великим археологічним відкриттям.

У одному з міст Нідерландів під час робіт на каналізаційній мережі виявили масивний шматок деревини, який може походити з корабля вікінгів. Про це пише видання Descopera.ro з посиланням на повідомлення влади міста Вейк-бей-Дюрстеде.

Відомо, що інцидент стався на південному сході Амстердама, де працівники проводили ремонт трубопроводу. Під час робіт вони натрапили на велику дерев'яну балку довжиною понад 3 метри.

За оцінками археологів, знахідка може належати кораблю епохи вікінгів і датуватися приблизно IX століттям. Якщо ця версія підтвердиться, це стане першим подібним відкриттям у місті, як зазначають місцеві представники.

Сучасне місто Вейк-бей-Дюрстеде у минулому було відоме як Дорестад – важливий торговий центр VII–IX століть. Він розташовувався на річці, що з’єднувала північні скандинавські землі з територіями франків.

На думку дослідників, для точного визначення віку деревини необхідні додатковий огляд, зокрема дендрохронологічний аналіз. Попередні оцінки свідчать, що артефакт може бути віком близько 1200 років і походити з каролінзького періоду.

Водночас існують й альтернативні версії. Зокрема, балка могла належати так званому "зубчастому кораблю" – великому торговому судну XIII–XIV століть, що використовувалося у Північній Європі.

За словами фахівців, після вилучення знахідку перевезли у спеціальні умови для подальшого очищення та дослідження.

У майбутньому шматок планують представити в музеї Дорестада, де він може стати новою історичною пам’яткою регіону.

