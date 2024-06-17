Вчені припускають, що виразна міміка людського обличчя є еволюційним надбанням.

Успіх у житті до певної міри залежить від вашої міміки. Нове наукове дослідження, опубліковане у журналі Nature, свідчить, що люди з виразною мімікою мають більше переваг.

Вчені з Університету Ноттінгем Трент (Велика Британія) довели, що люди з більш виразним обличчям більше подобаються іншим, вважаються більш приємними та екстравертними і навіть краще ведуть переговори.

Під час двох досліджень, в яких взяли участь понад 1300 учасників, науковці виявили, що деякі люди мають помітно експресивнішу міміку, ніж інші. Причому це є стійка індивідуальна риса, яка зберігається у різних ситуаціях, при спілкуванні з різними типами соціальних партнерів.

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Дослідники кажуть, що виразність обличчя пов’язана з особистістю людини, причому більш приємні, екстравертні та невротичні особи демонструють більш жваві обличчя. Але виразність обличчя також перетворюється на конкретні соціальні переваги, що перевищують вплив особистості як такої.

Вчені провели експеримент із "переговорним завданням" і зафіксували, що більш експресивні люди з більшою ймовірністю отримають більшу частину винагороди, але лише за умови, що вони також будуть приємними у спілкуванні. Дослідники припускають, що для приємних людей динамічна міміка може служити інструментом налагодження взаєморозуміння та згладжування конфліктів.

Загалом результати вказують на те, що виразна міміка виконує функцію "соціального клею", який сприяє симпатії, співпраці та більш плавній взаємодії. Сторонні спостерігачі та фактичні співрозмовники постійно оцінювали більш експресивних людей як більш симпатичних.

Крім того експеримент показав, що виразна міміка сприймається як більш "читабельна", тобто вона полегшує іншим розуміння намірів та психічного стану співрозмовника.

"Наші дані показують, що виразність обличчя пов’язана з позитивними соціальними результатами. Це свідчить про те, що більш експресивні люди успішніше залучають соціальних партнерів і будують стосунки. Це також може бути важливим для вирішення конфлікту", – кажуть дослідники.

Ці висновки також кидають виклик ідеї про те, що так званий "покер-фейс" (тобто максимально нейтральний вираз обличчя) є найбільш вигідною мімікою. Вчені припускають, що для більшості людей відображення внутрішніх станів і намірів на обличчі може викликати більш теплу реакцію та отримати соціальну винагороду. На думку дослідників, виразна міміка є еволюційним пристосуванням, яке покращує соціальну згуртованість та співпрацю.

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Як писав УНІАН, дослідження показало, що песимісти є більш успішними і досягають кращих результатів, ніж оптимісти. Оптимістичний погляд на життя часто не дає змогу своєчасно побачити проблему і відреагувати на неї, припускають науковці.

Також ми розповідали, що на оцінки в школі та виші впливає прізвище учня. Випадкова дискримінація відбувається на етапі перевірки письмових робіт, кажуть учені.

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