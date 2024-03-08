Оптимістичний погляд на життя часто не дає змогу своєчасно побачити проблему і відреагувати на неї.

Песимізм і звичка скаржитися на проблеми може погіршувати якість життя людини, але водночас стимулює до ухвалення більш виважених рішень. Про це свідчать результати наукових досліджень.

Так, дослідження, опубліковане в European Journal of Work and Organizational Psychology, показало, що чим більше людина скаржиться на проблеми і труднощі, тим гірше вона себе почуває психологічно.

Однак, якщо оцінювати ефективність дій песиміста, то упереджене ставлення та сварливість можуть приносити практичну користь. Дослідження, опубліковане в Personality and Social Psychology Bulletin, показало, що роздратованість покращує аналітичну обробку інформації та сприяє прийняттю кращих рішень.

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Дослідження, опубліковане в Journal of Applied Psychology, показало, що сварливі і схильні до погроз ("Як хочете – тоді я просто піду геть") переговорники є більш ефективними у досягненні потрібного результату у переговорах.

Дослідження 2013 року показало, що люди, які відпочатку не були особливо оптимістично налаштовані щодо свого шлюбу (що викликає зовсім інше питання) — краще справлялися з проблемами та труднощами подружнього життя, а тому мали більше шансів насолодитися стабільним шлюбом, ніж романтики-оптимісти.

Дослідження Інституту вивчення праці встановило, що хоча наймані працівники-оптимісти, як правило, заробляють більше, самозайняті песимісти заробляють більше (і мають менше шансів на поразку), ніж самозайняті оптимісти. Принаймні частково причина в тому, що оптимізм часто є ворогом критичного аналізу.

Як пояснюють вчені, коли ви відчуваєте розчарування або роздратованість, мигдалеподібне тіло спрацьовує, викликаючи хімічні сигнали, які прискорюють серцевий ритм і наповнюють ваше тіло адреналіном. Ваша мотивація зростає, ваша рішучість зростає, і – це критична частина – ви, швидше за все, відкинете умовності та будете мислити нестандартно.

Дослідження Journal of Experimental Social Psychology показало, що роздратування (але не повна розлюченість) призводить до появи більшої кількості ідей. Ваше мигдалеподібне тіло сприймає почуття сварливості, роздратування або злості як ознаку неприємностей і використовує хімічні ресурси, щоб допомогти вам впоратися з ситуацією.

Інші наукові матеріали на психологічну тематику

Як писав УНІАН, жінок-психопатів насправді значно більше, ніж вважалося раніше. Невірне розуміння базувалося на помилкових методах досліджень та певній упередженості у цьому питанні самих дослідників.

Також ми розповідали, що запахи більш ефективні, ніж слова, у пробудженні позитивних спогадів. І це може допомогти людям з депресією позбутися негативних думок.

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