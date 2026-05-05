Закрите з часів льодовикового періоду озеро приховувало мільйони рідкісних створінь

У Скельних островах Палау науковці досліджують ізольоване озеро Медузи, де мільйони живих організмів еволюціонували у повній закритості протягом 12 000 років, пише Daily Galaxy.

Віддалена водойма на острові Ейл Малк стала домівкою для унікальних золотих медуз, які не зустрічаються більше ніде на планеті. Зазначається, що це "п'яте озеро" утворилося наприкінці останнього льодовикового періоду, коли рівень моря змінився, назавжди відрізавши його від відкритого океану.

Особливістю місцевих мешканців є їхня незвична поведінка, зумовлена тисячоліттями ізоляції.

"Медузи та водорості мають особливий і корисний зв'язок. Медуза обертається і плаває навколо озера, щоб водорості отримували достатньо сонячного світла для фотосинтезу, а водорості натомість дають медузі енергію та поживні речовини", – зазначають дослідники.

За наявними даними, ці медузи щодня здійснюють синхронізовану міграцію, слідуючи за рухом сонця. Вони починають свій шлях на сході на світанку, а згодом переміщуються на захід, створюючи у воді справжню "живу стіну". На думку вчених, такий механізм дозволяє підтримувати життя мікроскопічних водоростей, що живуть у тканинах медуз.

Популяція цих істот надзвичайно чутлива до змін довкілля. Так, у 2005 році кількість медуз сягала 30 мільйонів, проте через аномальне потепління води (явище Ель-Ніньйо) у 2016 році вони ледь не зникли. Лише у 2019 році екосистема відновилася, і кількість особин знову вимірюється мільйонами.

