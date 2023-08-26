Темні плями, швидше за все, є результатом потемніння частинок повітря в шарі нижче основного видимого шару димки на планеті, коли в атмосфері Нептуна змішуються лід і димку.

Вчені за допомогою Дуже Великого Телескопа (VLT) вперше виявили із Землі таємничу темну пляму на Нептуні. Велика темна область знаходиться в атмосфері Нептуна поруч із яскравою плямою меншого розміру, котра несподівано з'явилася.

Плями поширені на планетах-гігантах, найвідомішим з яких є Велика червона пляма Юпітера, але це перший раз, коли така пляма була помічена на Нептуні в телескоп із Землі. Про це повідомляється на сайті Європейської південної обсерваторії (ESO).

Ці плями на синьому тлі атмосфери Нептуна є загадкою для астрономів, які сподіваються, що нове відкриття допоможе зрозуміти, що їх викликає.

На Нептуні темна пляма була вперше виявлена апаратом NASA "Voyager 2" у 1989 році, а потім зникла через кілька років.

"З моменту першого відкриття темної плями я завжди замислювався, що це за короткочасні та невловимі темні плями", - говорить Патрік Ірвін, професор Оксфордського університету у Великій Британії та провідний автор дослідження, опублікованого в журналі Nature Astronomy.

Ірвін і його команда використовували дані VLT, щоб виключити ймовірність того, що темні плями викликані "проясненням" хмар. Натомість нові спостереження показують, що темні плями, швидше за все, є результатом потемніння частинок повітря в шарі нижче основного видимого шару димки, оскільки лід і димка змішуються в атмосфері Нептуна.

Дійти такого висновку було непросто, оскільки темні плями не є постійними рисами атмосфери Нептуна, і астрономам ніколи раніше не вдавалося вивчити їх досить детально.

Така можливість з'явилася після того, як космічний телескоп Hubble виявив кілька темних плям в атмосфері Нептуна, у тому числі одну в Північній півкулі планети, вперше помічену в 2018 році. Ірвін і його команда негайно почали вивчати його з Землі - за допомогою інструменту, який ідеально підходить для цих складних спостережень.

Використовуючи прилад Multi Unit Spectroscope Explorer (MUSE) на VLT, дослідники змогли розділити відбите сонячне світло від Нептуна і його плями на складові кольору, або довжини хвиль, і отримати 3D-спектр. Це означало, що вони могли вивчити це місце більш детально, ніж це було можливо раніше. "Я дуже радий, що мені вдалося не тільки вперше виявити темну пляму з Землі, але й вперше записати спектр відбиття такого об'єкта", - говорить Ірвін.

Оскільки різні довжини хвиль досліджують різні глибини в атмосфері Нептуна, наявність спектра дозволило астрономам краще визначити висоту, на якій знаходиться темна пляма в атмосфері планети. Спектр також надав інформацію про хімічний склад різних шарів атмосфери, що дало команді зрозуміти, чому пляма виглядає темною.

Спостереження також призвели до несподіваного результату. "У процесі ми виявили рідкісний тип глибоких яскравих хмар, який ніколи раніше не був ідентифікований, навіть з космосу", - говорить співавтор дослідження Майкл Вонг, дослідник із Каліфорнійського університету в Берклі, США.

Цей рідкісний тип хмари з'явився у вигляді яскравої плями поруч із більшою основною темною плямою. Дані VLT показали, що нова "глибока яскрава хмара" знаходилася в атмосфері на тому ж рівні, що й основна темна пляма. Це означає, що це абсолютно новий тип об'єктів у порівнянні з невеликими "супутніми" хмарами високогірного метанового льоду, які спостерігалися раніше.

За допомогою VLT ESO астрономи тепер можуть вивчати такі об'єкти, як ці плями, із Землі.

"Це вражаюче збільшення здатності людства спостерігати космос. Спочатку ми могли виявити ці плями, лише відправивши туди космічний корабель типу Voyager. Потім ми отримали можливість розрізняти їх віддалено за допомогою "Хаббла". Нарешті, технології просунулася вперед, щоб зробити це можливим із Землі", - зазначає Вонг.

Дослідження космосу - інші новини

Як повідомляв УНІАН, раніше космічний телескоп NASA імені Джеймса Вебба зробив кілька унікальних знімків планети Нептун. Вчені відзначали, що апарат зробив найчіткіший знімок кілець Нептуна за більш ніж 30 років, на якому вперше можна побачити їх у інфрачервоному світлі. Також телескоп зняв сім супутників Нептуна.

А нещодавно астрономи виявили, що на крижаній планеті Нептун, яка розташована в 4,5 млрд км від нас, зникли хмари. Імовірно, це пов'язано з сонячною активністю. Через півтора року вчені зможуть перевірити на практиці свою теорію.

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