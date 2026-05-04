Інсайдер стверджує, що у розробці знаходяться рімейки всіх частин Dark Souls

Ця новина викликала неоднозначну реакцію серед фанатів.

Слідом за Demon's Souls геймери побачать ремейки всіх частин культової серії Dark Souls від FromSoftware. Такою інформацією поділився інсайдер і YouTube-блогер Shirrako (2,5 млн підписників) з посиланням на "надійне джерело". Раніше він уже "зливав" у мережу босів франшизи задовго до офіційного релізу.

Хто працює над оновленими версіями Dark Souls, Dark Souls 2 і Dark Souls 3, не уточнюється. Позаминулого року інший інсайдер згадував, що From Software працює над ремастером Dark Souls 3 – про перші дві частини на той час інформації не було.

Варто зазначити, що раніше From Software вже випускала перевидання перших двох частин франшизи. Ці версії вийшли на ПК, а також на консолях PlayStation 4 і Xbox One, і включали всі доповнення, що вийшли для рольових екшенів.

Відео дня

Новина викликала неоднозначну реакцію серед фанатів Dark Souls. Частина гравців вважає, що серія досі чудово виглядає та не потребує повного ремейку. Інші впевнені, що перші дві частини могли б отримати серйозні поліпшення – особливо в плані графіки та геймплейних механік.

На тлі чуток також знову спливли питання про долю Bloodborne – фанати давно чекають на ремейк або порт гри на ПК і PS5, але поки що жодних анонсів немає.

Прямо зараз FromSoftware активно працює над ексклюзивом для Nintendo Switch 2 – The Duskbloods. Це PvPvE-тайтл, зосереджений на онлайн-мультиплеєрі, де гравці борються з ворогами, а також один з одним.

Нагадаємо, на початку року Ubisoft скасувала розробку шести ігор, включаючи ремейк Prince of Persia: The Sands of Time. Також сім ігор, які знаходяться в розробці, були відкладені.

Маловідомий інді-проект очолив топ найбільш високо оцінених ігор 2026 року, обійшовши Resident Evil Requiem та Pokopia. Критики хвалять OPUS: Prism Peak за глибокий емоційний сюжет, чудовий візуальний стиль і атмосферний саундтрек.

Вас також можуть зацікавити новини: