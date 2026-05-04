Дрони, ЗРК та розвіддані: WSJ розкрив, як Росія допомагає Ірану воювати зі США

Кремль надає розвіддані, щоб допомогти Тегерану завдавати ударів по американцях.

Президент США Дональд Трамп визнає загрозу з боку Ірану, однак при цьому наполегливо ігнорує накопичені докази того, як Кремль підтримує Іран у війні зі США – не тільки зброєю, а й інформацією. Про це пише The Wall Street Journal.

Так, за даними німецького видання Stern, російська розвідка склала список іранських військових об'єктів, уранових сховищ та інших місць, що перебувають під наглядом американських розвідувальних супутників. Москва поділилася інформацією з Тегераном, що, можливо, допомогло йому евакуювати "потенційно вразливі об'єкти".

Крім того, Росія вдосконалила початкову конструкцію іранських безпілотників "Шахед", зробивши їх більш смертоносними та складними для перехоплення. Так, "Шахед", яким було атаковано британську авіабазу на Кіпрі на початку війни, був оснащений російським військовим обладнанням для обходу перешкод, писала газета Times of London.

Крім того, Financial Times та Associated Press повідомляли з посиланням на західних чиновників, що Росія постачає Ірану нові безпілотники. Також повідомлялося, що Росія надала Ірану "тактичні консультації" на основі досвіду, отриманого в Україні, включаючи "рекомендації щодо кількості безпілотників, які слід задіяти для нанесення удару, і на яких висотах".

Після того, як США завдали ударів по іранських ядерних об'єктах у червні минулого року, Росія уклала угоду на 589 мільйонів доларів на поставку Тегерану сучасних переносних зенітних ракетних комплексів, заявив Бехнам Бен Талеблу з Фонду захисту демократій. 500 переносних комплексів, які Росія поставить до 2029 року, аналогічні тим, які Іран використовував для збиття американського винищувача F-15 та його екіпажу.

Крім того, за останні три роки Росія допомогла Ірану вивести на низьку навколоземну орбіту вісім супутників подвійного призначення – цивільного та військового. У 2023 році представник розвідки США заявляв, що Росія направила технічних фахівців для надання допомоги Тегерану в деяких аспектах його ракетних програм і в розробці космічних апаратів, що використовують технології, аналогічні міжконтинентальним балістичним ракетам.

"Можливо, Трамп хоче "стратегічної стабільності" у відносинах з Росією, але Путін хоче нашкодити США та їхнім союзникам", – підкреслюється у статті.

Як Росія допомагає Ірану

Раніше в українській розвідці заявили про масштабну приховану підтримку Ірану з боку Росії. Йдеться про передачу супутникових знімків військових об'єктів і спільні кібероперації, які могли використовуватися для підготовки ударів по цілях у регіоні.

Президент України Володимир Зеленський також заявляв, що США ігнорують переконливі докази того, що Росія допомагає Ірану завдавати ударів по американських базах на Близькому Сході, адже "довіряють" російському диктатору Володимиру Путіну.

