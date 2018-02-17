На Дніпропетровщині у лікарні шість років живе бабуся, яка нічого про себе не пам'ятає (відео)

Медики розпочали своє розслідування, але поки безрезультатно.

Літню жінку знайшли налякану на вулиці без документів. Швидку їй викликали перехожі. Звідки вона та як звати - жінка досі не згадала. На думку лікарів, їй близько 75 років, а пам'ять зупинилась у дитинстві.

Медики не можуть виписати її з лікарні, бо йти старенькій нікуди. Сподіваються, якщо бабусю покажуть по телебаченню, її хтось упізнає, передає ТСН.

Медики кажуть, що щодня вона називає себе різними іменами. Ані прізвища, ані місця де вона народилася, не пам'ятає. Каже, що в неї є дитина, але чи син чи дочка не знає.

Медики розпочали своє розслідування. Але поки безрезультатно.

Кажуть, значно менше шансів у літніх - їх дуже важко ідентифікувати, бо в них не так багато родичів.