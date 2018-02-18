В Україну не пустили "прокремлівського байкера" (фото)

Іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

У "Борисполі" прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной".

Про це повідомляє Держприкордонна служба.

"Чоловік, громадянина Росії, прибув рейсом в аеропорт "Бориспіль". Під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що росіянин є активним учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной", – йдеться у повідомленні.

Читайте також"Нічних вовків" Путіна не випустили в Польщу з мотопробігом на Берлін: запідозрили в екстремізміІноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

Прикордонники додали, що продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни.

Як повідомляє "Українська правда", байкерський клуб "Нічні вовки" вважається прокремлівським. Володимир Путін неодноразово зустрічався з його представниками. До того ж, за даними Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, "Нічні вовки" отримують багатомільйонні гранти з федерального бюджету Росії.