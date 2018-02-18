В Україну не пустили "прокремлівського байкера" (фото)

11:52, 18 лютого 2018
Суспільство
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&quot;Путінського байкера&quot; не пустили до України / фото УНІАН

У "Борисполі" прикордонники не пропустили в Україну учасника російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной".

Про це повідомляє Держприкордонна служба.

"Чоловік, громадянина Росії, прибув рейсом в аеропорт "Бориспіль". Під час здійснення прикордонного контролю правоохоронці встановили, що росіянин є активним учасником російської асоціації байкерів та байкерського клубу РФ "Нічні вовки" на прізвисько "Водяной", – йдеться у повідомленні.

Читайте також"Нічних вовків" Путіна не випустили в Польщу з мотопробігом на Берлін: запідозрили в екстремізміІноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно.

Прикордонники додали, що продовжують відстежувати осіб, які можуть спробувати в'їхати до України для дестабілізації обстановки на території нашої країни.

Іноземцю заборонено в’їзд в Україну терміном на 3 роки та повернуто зворотно / фото ДПСУ

Як повідомляє "Українська правда", байкерський клуб "Нічні вовки" вважається прокремлівським. Володимир Путін неодноразово зустрічався з його представниками. До того ж, за даними Фонду боротьби з корупцією російського опозиціонера Олексія Навального, "Нічні вовки" отримують багатомільйонні гранти з федерального бюджету Росії.

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Теги: #Нічні вовки#російські байкери#прокремлівські байкери