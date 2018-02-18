Українців серед жертв авіакатастрофи пасажирського літака в Ірані немає – МЗС

Громадяни України не постраждали, оскільки їх не було серед пасажирів літака.

Українці під час авіакатастрофи пасажирського літака в Ірані не постраждали, оскільки їх не було серед пасажирів.

Про це повідомляє Департамент консульської служби МЗС України в Twitter.

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Як повідомляв УНІАН, літак Aseman Airlines, на борту якого було 60 пасажирів та 6 членів екіпажу, за 50 хвилин після зльоту зник з екранів радарів в районі міста Семіром в провінції Ісфахан.

Літак вилетів о 8:55 за місцевим часом з Тегерана в місто Ясудж, центр провінції Кохґілує і Боєрахмед на південному заході Ірану.

За попередніми даними, він зіткнувся з горою Дена (440 метрів). В результаті загинули всі, хто перебував на борту.