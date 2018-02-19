Суперечка щодо історії не повинна послабити зв'язки між поляками і українцями – МЗС Польщі

Глава польського МЗС Яцек Чапутович сподівається, що історичні питання не стануть перешкодою у відносинах між Польщею та Україною.

Міністр закордонних справ Польщі Яцек Чапутович заявляє, що не хоче, щоб історичні суперечки послаблювали зв’язки польського та українського суспільств.

Як передає Польське Радіо, міністр був учасником перемишльської конференції «Європа Карпат», під час якої парламентарії, представники органів місцевого самоврядування та експерти обговорювали майбутнє Центральної та Східної Європи.

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Керівник польської дипломатії висловив надію, що історичні питання не стануть перешкодою між Польщею та Україною:

«Йдеться про те, щоб суспільства могли знайомитись одне з одним, щоб могли пізнавати свої аргументи, щоб історики могли вести дискусії на ці теми, і щоб це не було перешкодою у двосторонніх взаємовідносинах. Я хочу повторити: стратегічно, щодо територіальної цілісності України, захисту України, підтримки у її спорі з Москвою та для проєвропейської орієнтації України - немає ніяких сумнівів» - підкреслив глава МЗС Польщі.

Міністр наголосив, що в Перемишлі обговорювали тему зміцнення зв’язків польського та українського народів. Це стосувалося, зокрема, відкритості Польщі до економічного співробітництва, присутності українців, які працюють та навчаються в Польщі, а також ідеї створення чергового пункту перетину кордону.

Повідомляється, що в конференції «Європа Карпат» взяли участь представники України, Словаччини, Чехії, Болгарії та Угорщини. Такі зустріч мають сприяти зміцненню співробітництва та поглибленню регіонального транскордонного співробітництва.

Як повідомляв УНІАН, 17 лютого президент України Петро Порошенко на полях Мюнхенської конференції з безпеки закликав польське керівництво утриматись від кроків, які загрожують діалогу з історичних питань.

Глава держави також звернув увагу на вкрай шкідливий для українсько-польських відносин характер заяви з оцінкою діяльності українського гетьмана Богдана Хмельницького.

Польські Сейм та Сенат ухвалили закон про Інститут національної пам'яті, яким, зокрема. встановлено заборону на пропаганду в країні ідеології українських націоналістів. Також законом вводиться кримінальна відповідальність за твердження про пособництво поляків нацистам у роки Другої світової війни.

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон та передав його на вивчення до Конституційного суду країни.

В польському МЗС роз'яснили, що закон стосується лише тих, хто публічно і всупереч фактам заперечує злочини, вчинені «колабораціоністами нацистського режиму», і відзначили, що головна мета закону - «боротьба з усіма формами заперечення і спотворення правди про Голокост», а також боротьба з «применшенням відповідальності справжніх виконавців злочину».

Ізраїль виступив категорично проти польського закону про Інститут національної пам'яті. В Ізраїлі вважають, що жоден закон не змінить історичних фактів. У Міністерстві закордонних справ Ізраїлю висловлювали сподівання, що польська влада внесе зміни до цього закону.

У Держдепартаменті США закликали Польщу переглянути закон, оскільки він може вплинути на польські стратегічні інтереси і відносини, зокрема, й зі Сполученими Штатами та Ізраїлем.