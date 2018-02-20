Український музикант, який переміг рак, переїжджає до Франції
Колишній учасник українського гурту ТНМК Едуард Приступа "Діля", який переміг рак, вирішив залишити Україну й переїхати жити до Франції.
Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. "Я змушений виїхати назавжди до рідних до Франції", - йдеться у його повідомленні.
ВІДДАМ ЗАДАРМА! Капці домашні, 2015 року, раритет! Я вимушений поїхати назавжди до рідних у Францію. В грошах потреби немає, тим більш у Парижі на мене чекають інші капці, D&G! А ці - причудові, елітні, неймовірно зручні, майже нові, повністю резинові віддам просто так у хороші руки. Тільки не треба мені писати, що я дурак, ми всі не від світу цього. І не пишіть «виберіть мене», я сам буду вирішувати, хто більше вартий цих елітних капців. БАЖАЄШ ВЗЯТИ УЧАСТЬ? Тисни лайк-вподобайк! За найкращий комент окрема нагорода! Також для кожного учасника чекає подарунок, завдяки якому я заробив на ці капці! Успіху! Капці віддам на початку березня. Про Париж тут : https://youtu.be/0kHRrOHIdtM
У березні 2016 року колишній учасник групи ТНМК Едуард Приступа, у якого раніше діагностували рак, написав, що зміг побороти страшну хворобу.
Читайте такожУкраїнська співачка Євгенія Власова уперше після реанімації з'явилася на публіці (фото)Коли у Приступи діагностували рак, небайдужі почали активно збирати гроші йому на лікування. Необхідна сума була зібрана за кілька днів, артисту зробили операцію, яка пройшла вдало.
Як повідомляв УНІАН, український шоумен і громадський діяч Антін Мухарський виїхав з України і має намір попросити політичного притулку в одній з країн Європи.