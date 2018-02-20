Український музикант, який переміг рак, переїжджає до Франції

Про свій переїзд "Діля" написав у жартівливій формі, влаштувавши розіграш гумових капців.

Колишній учасник українського гурту ТНМК Едуард Приступа "Діля", який переміг рак, вирішив залишити Україну й переїхати жити до Франції.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Instagram. "Я змушений виїхати назавжди до рідних до Франції", - йдеться у його повідомленні.

У березні 2016 року колишній учасник групи ТНМК Едуард Приступа, у якого раніше діагностували рак, написав, що зміг побороти страшну хворобу.

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Як повідомляв УНІАН, український шоумен і громадський діяч Антін Мухарський виїхав з України і має намір попросити політичного притулку в одній з країн Європи.