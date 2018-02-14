Український шоумен після голих протестів виїхав із України та проситиме притулку в Європі

Шоумен Антін Мухарський вирішив поїхати з України після ухвалення закону про посилення відповідальності неплатникам аліментів.

Український шоумен та громадський діяч Антін Мухарський виїхав з України і має намір попросити політичного притулку в одній з країни Європи.

Про це він у середу, 14 лютого, написав на своїй сторінці у Facebook.

"Якщо ви читаєте ці рядки, це означає, що я вже перетнув державний кордон України і знаходжуся в одній із країн Європи, де, вірогідніше за все, найближчим часом попрошу політичного притулку", - заявив Мухарський.

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За його словами, він вирішив поїхати з України після ухвалення закону про посилення відповідальності неплатникам аліментів. Також Мухарський скаржиться, що його зробили "головним злісним аліментником країни".

Шоумен запевняє, що немає боргів перед своїми дітьми. Він звинуватив свою другу колишню дружину у тому, що не дає йому бачитися зі своїми дітьми. Також Мухарський каже, що вже чотири роки суд не може розглянути його позов щодо перегляду суми аліментів. Усе це змусило його залишити Україну.

"Це рішення (поїхати з країни, - ред.) стало абсолютно спонтанним, адже я до останніх хвилин свого перебування в Україні, чекав і вірив у те, що мене почують ті можновладці, до яких я звертався особисто і на яких покладено відповідальність за дотримання законності в цій країні. Я писав відкриті листи представнику президента у Верховній раді Ірині Луценко і міністру юстиції Павлу Петренку, я звертався з офіційними заявами до всіх можливих інституцій, які опікуються дотриманням справедливого судочинства в Україні", - зазначив Мухарський.

Як повідомляв УНІАН, Мухарський влаштував голий протест під Оболонським судом, який розглядає його справу.

Пізніше шоумен роздягнувся прямо на Майдані і лише прикрився папірцем формату А4, на якому було написано гасло – "Петренко – гей! Почуй людей!".

Нагадаємо, 7 грудня поточного року Верховна Рада України прийняла закон про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо посилення захисту права дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів (№7277).

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Закон передбачає тимчасове обмеження в праві виїзду за межі України боржника, який не платить аліменти. Також до боржника, у якого є заборгованість зі сплати аліментів у розмірі, що сукупно перевищує суму відповідних платежів за шість місяців, можуть застосовувати такі заходи: тимчасово обмежити його в праві керувати транспортним засобом, користуватися вогнепальною мисливською, пневматичною та охолощеною зброєю, пристроями вітчизняного виробництва для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи аналогічними за своїми властивостями метальними снарядами несмертельної дії, а також обмежити в праві полювання.

Також пропонується новий вид адміністративного стягнення у вигляді соціальних робіт, які полягають у виконанні особою, яка вчинила адміністративне правопорушення, у вільний від роботи чи навчання час платних суспільно корисних робіт, вид яких визначатимуть органи місцевого самоврядування.

6 лютого, набув чинності закон про посилення відповідальності за несплату аліментів.