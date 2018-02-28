Полагоджену кілька днів тому тепломагістраль у Харкові знову прорвало

У теплових мережах запевнили, що таких будинків, в яких не вдалося відновити опалення, небагато.

У Харкові аварія сталася на тепломагістралі, яку полагодили лишень цього понеділка.

Чергова аварія усього лише за кількасот метрів від місця, яке полагодили у понеділок, йдеться в сюжеті ТСН.

Стався порив близько другої години ночі. У кількох десятках будинків майже одразу батареї стали холодними і зникла гаряча вода. Люди знову були вимушені вмикати обігрівачі. Та у тепломережах кажуть - катастрофи немає, начебто одразу ж район переключили на резервну лінію, тож тепло у будинках є.

Читайте такожУ Харкові відновили опалення будинків після аварії на тепломережах"Там працюють люди. О другій годині там стався порив. Перепід'єднали на резервну лінію, будинків не відключали. Трішки під час перепід'єднання знизилася температура, але на ранок уже все відновили", - каже прес-секретар КП "Харківські теплові мережі" Тетяна Чуйко.

Але ТСН пройшлася цим районом і завітала у декілька квартир. Люди кажуть - тепла немає, або ж останнім часом батареї то теплі, то холодні. Є навіть будинки, в яких опалення немає вже п'ятий день - від самого першого пориву. А сталося це минулої суботи. Відтак - будинки промерзли остаточно.

У теплових мережах запевнили, що таких будинків, в яких не вдалося відновити опалення, небагато. І в холоді люди живуть не через аварію. А тому, що досі є проблема із розповітрюванням системи у багатоповерхівках. Обіцяють найближчим часом все остаточно полагодити.

Як повідомляв УНІАН, аварія на теплових мережах у Харкові сталася 24 лютого близько 15:00. Через 4 пориви без опалення залишилися житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури у двох районах міста.